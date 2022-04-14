SKALE (SKL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SKALE (SKL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SKALE (SKL) Informasjon SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals. Offisiell nettside: https://skale.space/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage Teknisk dokument: https://skale.space/docs/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x00c83aecc790e8a4453e5dd3b0b4b3680501a7a7 Kjøp SKL nå!

SKALE (SKL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SKALE (SKL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 159.39M $ 159.39M $ 159.39M Total forsyning: $ 6.21B $ 6.21B $ 6.21B Sirkulerende forsyning: $ 5.96B $ 5.96B $ 5.96B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 187.18M $ 187.18M $ 187.18M All-time high: $ 1.19898 $ 1.19898 $ 1.19898 All-Time Low: $ 0.015915412070436754 $ 0.015915412070436754 $ 0.015915412070436754 Nåværende pris: $ 0.02674 $ 0.02674 $ 0.02674 Lær mer om SKALE (SKL) pris

SKALE (SKL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SKALE (SKL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKLs tokenomics, kan du utforske SKL tokenets livepris!

SKALE (SKL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SKL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SKL nå!

SKL prisforutsigelse Vil du vite hvor SKL kan være på vei? Vår SKL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SKL tokenets prisforutsigelse nå!

