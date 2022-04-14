SKI MASK DOG (SKI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SKI MASK DOG (SKI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SKI MASK DOG (SKI) Informasjon Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain. Offisiell nettside: https://skimaskdog.tech Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x768BE13e1680b5ebE0024C42c896E3dB59ec0149 Kjøp SKI nå!

SKI MASK DOG (SKI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SKI MASK DOG (SKI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.77M Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 989.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.17M All-time high: $ 0.45 All-Time Low: $ 0.000403026646024225 Nåværende pris: $ 0.03817

SKI MASK DOG (SKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SKI MASK DOG (SKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKIs tokenomics, kan du utforske SKI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SKI Interessert i å legge til SKI MASK DOG (SKI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SKI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SKI på MEXC nå!

SKI MASK DOG (SKI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SKI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SKI nå!

SKI prisforutsigelse Vil du vite hvor SKI kan være på vei? Vår SKI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SKI tokenets prisforutsigelse nå!

