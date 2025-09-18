Dagens SKI MASK DOG livepris er 0.0443 USD. Spor prisoppdateringer for SKI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SKI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SKI MASK DOG livepris er 0.0443 USD. Spor prisoppdateringer for SKI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SKI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SKI MASK DOG Logo

SKI MASK DOG Pris(SKI)

1 SKI til USD livepris:

$0.0443
$0.0443
-0.67%1D
USD
SKI MASK DOG (SKI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:41:44 (UTC+8)

SKI MASK DOG (SKI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04407
$ 0.04407
24 timer lav
$ 0.04789
$ 0.04789
24 timer høy

$ 0.04407
$ 0.04407

$ 0.04789
$ 0.04789

$ 0.3639256328984406
$ 0.3639256328984406

$ 0.000403026646024225
$ 0.000403026646024225

+0.02%

-0.67%

-9.87%

-9.87%

SKI MASK DOG (SKI) sanntidsprisen er $ 0.0443. I løpet av de siste 24 timene har SKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04407 og et toppnivå på $ 0.04789, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKI er $ 0.3639256328984406, mens den rekordlave prisen er $ 0.000403026646024225.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKI endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -0.67% over 24 timer og -9.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SKI MASK DOG (SKI) Markedsinformasjon

No.622

$ 43.83M
$ 43.83M

$ 62.21K
$ 62.21K

$ 44.30M
$ 44.30M

989.40M
989.40M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

98.93%

BASE

Nåværende markedsverdi på SKI MASK DOG er $ 43.83M, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.21K. Den sirkulerende forsyningen på SKI er 989.40M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.30M.

SKI MASK DOG (SKI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SKI MASK DOG for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0002988-0.67%
30 dager$ -0.01108-20.01%
60 dager$ -0.03774-46.01%
90 dager$ +0.00716+19.27%
SKI MASK DOG Prisendring i dag

I dag registrerte SKI en endring på $ -0.0002988 (-0.67%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SKI MASK DOG 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01108 (-20.01%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SKI MASK DOG 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SKI en endring på $ -0.03774 (-46.01%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SKI MASK DOG 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00716+19.27% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SKI MASK DOG (SKI)?

Sjekk ut SKI MASK DOG Prishistorikk-siden nå.

Hva er SKI MASK DOG (SKI)

Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain.

SKI MASK DOG er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SKI MASK DOG investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SKI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SKI MASK DOG på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SKI MASK DOG kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SKI MASK DOG Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SKI MASK DOG (SKI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SKI MASK DOG (SKI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SKI MASK DOG.

Sjekk SKI MASK DOGprisprognosen nå!

SKI MASK DOG (SKI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SKI MASK DOG (SKI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SKI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SKI MASK DOG (SKI)

Leter du etter hvordan du kjøperSKI MASK DOG? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SKI MASK DOG på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SKI til lokale valutaer

1 SKI MASK DOG(SKI) til VND
1,165.7545
1 SKI MASK DOG(SKI) til AUD
A$0.066893
1 SKI MASK DOG(SKI) til GBP
0.032782
1 SKI MASK DOG(SKI) til EUR
0.037655
1 SKI MASK DOG(SKI) til USD
$0.0443
1 SKI MASK DOG(SKI) til MYR
RM0.18606
1 SKI MASK DOG(SKI) til TRY
1.833134
1 SKI MASK DOG(SKI) til JPY
¥6.5121
1 SKI MASK DOG(SKI) til ARS
ARS$65.338956
1 SKI MASK DOG(SKI) til RUB
3.69905
1 SKI MASK DOG(SKI) til INR
3.901944
1 SKI MASK DOG(SKI) til IDR
Rp738.333038
1 SKI MASK DOG(SKI) til KRW
61.95798
1 SKI MASK DOG(SKI) til PHP
2.524657
1 SKI MASK DOG(SKI) til EGP
￡E.2.133488
1 SKI MASK DOG(SKI) til BRL
R$0.235676
1 SKI MASK DOG(SKI) til CAD
C$0.060691
1 SKI MASK DOG(SKI) til BDT
5.393082
1 SKI MASK DOG(SKI) til NGN
66.217868
1 SKI MASK DOG(SKI) til COP
$173.046875
1 SKI MASK DOG(SKI) til ZAR
R.0.768162
1 SKI MASK DOG(SKI) til UAH
1.830476
1 SKI MASK DOG(SKI) til TZS
T.Sh.109.653132
1 SKI MASK DOG(SKI) til VES
Bs7.2209
1 SKI MASK DOG(SKI) til CLP
$42.3065
1 SKI MASK DOG(SKI) til PKR
Rs12.574112
1 SKI MASK DOG(SKI) til KZT
23.984463
1 SKI MASK DOG(SKI) til THB
฿1.40874
1 SKI MASK DOG(SKI) til TWD
NT$1.339189
1 SKI MASK DOG(SKI) til AED
د.إ0.162581
1 SKI MASK DOG(SKI) til CHF
Fr0.034997
1 SKI MASK DOG(SKI) til HKD
HK$0.344211
1 SKI MASK DOG(SKI) til AMD
֏16.95361
1 SKI MASK DOG(SKI) til MAD
.د.م0.399586
1 SKI MASK DOG(SKI) til MXN
$0.815563
1 SKI MASK DOG(SKI) til SAR
ريال0.166125
1 SKI MASK DOG(SKI) til ETB
Br6.360151
1 SKI MASK DOG(SKI) til KES
KSh5.722674
1 SKI MASK DOG(SKI) til JOD
د.أ0.0314087
1 SKI MASK DOG(SKI) til PLN
0.160366
1 SKI MASK DOG(SKI) til RON
лв0.191376
1 SKI MASK DOG(SKI) til SEK
kr0.416863
1 SKI MASK DOG(SKI) til BGN
лв0.073538
1 SKI MASK DOG(SKI) til HUF
Ft14.722219
1 SKI MASK DOG(SKI) til CZK
0.916124
1 SKI MASK DOG(SKI) til KWD
د.ك0.0135115
1 SKI MASK DOG(SKI) til ILS
0.147519
1 SKI MASK DOG(SKI) til BOB
Bs0.306113
1 SKI MASK DOG(SKI) til AZN
0.07531
1 SKI MASK DOG(SKI) til TJS
SM0.414648
1 SKI MASK DOG(SKI) til GEL
0.11961
1 SKI MASK DOG(SKI) til AOA
Kz40.382551
1 SKI MASK DOG(SKI) til BHD
.د.ب0.0167011
1 SKI MASK DOG(SKI) til BMD
$0.0443
1 SKI MASK DOG(SKI) til DKK
kr0.281305
1 SKI MASK DOG(SKI) til HNL
L1.161103
1 SKI MASK DOG(SKI) til MUR
2.008562
1 SKI MASK DOG(SKI) til NAD
$0.768605
1 SKI MASK DOG(SKI) til NOK
kr0.440342
1 SKI MASK DOG(SKI) til NZD
$0.07531
1 SKI MASK DOG(SKI) til PAB
B/.0.0443
1 SKI MASK DOG(SKI) til PGK
K0.185174
1 SKI MASK DOG(SKI) til QAR
ر.ق0.160809
1 SKI MASK DOG(SKI) til RSD
дин.4.419368
1 SKI MASK DOG(SKI) til UZS
soʻm546.913181
1 SKI MASK DOG(SKI) til ALL
L3.652978
1 SKI MASK DOG(SKI) til ANG
ƒ0.079297
1 SKI MASK DOG(SKI) til AWG
ƒ0.07974
1 SKI MASK DOG(SKI) til BBD
$0.0886
1 SKI MASK DOG(SKI) til BAM
KM0.073538
1 SKI MASK DOG(SKI) til BIF
Fr132.2355
1 SKI MASK DOG(SKI) til BND
$0.056704
1 SKI MASK DOG(SKI) til BSD
$0.0443
1 SKI MASK DOG(SKI) til JMD
$7.106163
1 SKI MASK DOG(SKI) til KHR
177.911458
1 SKI MASK DOG(SKI) til KMF
Fr18.5174
1 SKI MASK DOG(SKI) til LAK
963.043459
1 SKI MASK DOG(SKI) til LKR
Rs13.399864
1 SKI MASK DOG(SKI) til MDL
L0.73095
1 SKI MASK DOG(SKI) til MGA
Ar196.017311
1 SKI MASK DOG(SKI) til MOP
P0.354843
1 SKI MASK DOG(SKI) til MVR
0.67779
1 SKI MASK DOG(SKI) til MWK
MK76.909673
1 SKI MASK DOG(SKI) til MZN
MT2.83077
1 SKI MASK DOG(SKI) til NPR
Rs6.242756
1 SKI MASK DOG(SKI) til PYG
316.3906
1 SKI MASK DOG(SKI) til RWF
Fr64.1907
1 SKI MASK DOG(SKI) til SBD
$0.36326
1 SKI MASK DOG(SKI) til SCR
0.634819
1 SKI MASK DOG(SKI) til SRD
$1.687387
1 SKI MASK DOG(SKI) til SVC
$0.387625
1 SKI MASK DOG(SKI) til SZL
L0.768605
1 SKI MASK DOG(SKI) til TMT
m0.15505
1 SKI MASK DOG(SKI) til TND
د.ت0.128913
1 SKI MASK DOG(SKI) til TTD
$0.299911
1 SKI MASK DOG(SKI) til UGX
Sh155.4044
1 SKI MASK DOG(SKI) til XAF
Fr24.7194
1 SKI MASK DOG(SKI) til XCD
$0.11961
1 SKI MASK DOG(SKI) til XOF
Fr24.7194
1 SKI MASK DOG(SKI) til XPF
Fr4.4743
1 SKI MASK DOG(SKI) til BWP
P0.590076
1 SKI MASK DOG(SKI) til BZD
$0.089043
1 SKI MASK DOG(SKI) til CVE
$4.154454
1 SKI MASK DOG(SKI) til DJF
Fr7.8411
1 SKI MASK DOG(SKI) til DOP
$2.747486
1 SKI MASK DOG(SKI) til DZD
د.ج5.739508
1 SKI MASK DOG(SKI) til FJD
$0.099675
1 SKI MASK DOG(SKI) til GNF
Fr385.1885
1 SKI MASK DOG(SKI) til GTQ
Q0.339338
1 SKI MASK DOG(SKI) til GYD
$9.271547
1 SKI MASK DOG(SKI) til ISK
kr5.3603

SKI MASK DOG Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SKI MASK DOG, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell SKI MASK DOG nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SKI MASK DOG

Hvor mye er SKI MASK DOG (SKI) verdt i dag?
Live SKI prisen i USD er 0.0443 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SKI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SKI til USD er $ 0.0443. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SKI MASK DOG?
Markedsverdien for SKI er $ 43.83M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SKI?
Den sirkulerende forsyningen av SKI er 989.40M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSKI ?
SKI oppnådde en ATH-pris på 0.3639256328984406 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SKI?
SKI så en ATL-pris på 0.000403026646024225 USD.
Hva er handelsvolumet til SKI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SKI er $ 62.21K USD.
Vil SKI gå høyere i år?
SKI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SKI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:41:44 (UTC+8)

SKI MASK DOG (SKI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SKI-til-USD-kalkulator

Beløp

SKI
SKI
USD
USD

1 SKI = 0.0443 USD

Handle SKI

SKIUSDT
$0.0443
$0.0443
-0.71%

