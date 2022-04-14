First Reply (SIRIUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i First Reply (SIRIUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

First Reply (SIRIUS) Informasjon The first cat in crypto from the first post on btc forum in 2009. Offisiell nettside: https://siriusthecat.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/6T44rfi9BDUdZbEvVddZWVfsGrpC6N1sSSKYnCsLpump Kjøp SIRIUS nå!

First Reply (SIRIUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for First Reply (SIRIUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 278.80K $ 278.80K $ 278.80K All-time high: $ 0.009 $ 0.009 $ 0.009 All-Time Low: $ 0.000022011934852493 $ 0.000022011934852493 $ 0.000022011934852493 Nåværende pris: $ 0.0002788 $ 0.0002788 $ 0.0002788 Lær mer om First Reply (SIRIUS) pris

First Reply (SIRIUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak First Reply (SIRIUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SIRIUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SIRIUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SIRIUSs tokenomics, kan du utforske SIRIUS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SIRIUS Interessert i å legge til First Reply (SIRIUS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SIRIUS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SIRIUS på MEXC nå!

First Reply (SIRIUS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SIRIUS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SIRIUS nå!

SIRIUS prisforutsigelse Vil du vite hvor SIRIUS kan være på vei? Vår SIRIUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SIRIUS tokenets prisforutsigelse nå!

