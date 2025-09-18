Dagens First Reply livepris er 0.000284 USD. Spor prisoppdateringer for SIRIUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SIRIUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens First Reply livepris er 0.000284 USD. Spor prisoppdateringer for SIRIUS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SIRIUS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SIRIUS

SIRIUS Prisinformasjon

SIRIUS Offisiell nettside

SIRIUS tokenomics

SIRIUS Prisprognose

SIRIUS-historikk

SIRIUS Kjøpeguide

SIRIUS-til-fiat-valutakonverter

SIRIUS Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

First Reply Logo

First Reply Pris(SIRIUS)

1 SIRIUS til USD livepris:

$0.0002835
$0.0002835$0.0002835
+0.88%1D
USD
First Reply (SIRIUS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:41:22 (UTC+8)

First Reply (SIRIUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0002784
$ 0.0002784$ 0.0002784
24 timer lav
$ 0.0003
$ 0.0003$ 0.0003
24 timer høy

$ 0.0002784
$ 0.0002784$ 0.0002784

$ 0.0003
$ 0.0003$ 0.0003

$ 0.017000380747847158
$ 0.017000380747847158$ 0.017000380747847158

$ 0.000022011934852493
$ 0.000022011934852493$ 0.000022011934852493

-0.53%

+0.88%

-6.06%

-6.06%

First Reply (SIRIUS) sanntidsprisen er $ 0.000284. I løpet av de siste 24 timene har SIRIUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002784 og et toppnivå på $ 0.0003, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SIRIUS er $ 0.017000380747847158, mens den rekordlave prisen er $ 0.000022011934852493.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SIRIUS endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, +0.88% over 24 timer og -6.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

First Reply (SIRIUS) Markedsinformasjon

No.8525

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.88K
$ 53.88K$ 53.88K

$ 284.00K
$ 284.00K$ 284.00K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

SOL

Nåværende markedsverdi på First Reply er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.88K. Den sirkulerende forsyningen på SIRIUS er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 284.00K.

First Reply (SIRIUS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene First Reply for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000002473+0.88%
30 dager$ +0.000022+8.39%
60 dager$ -0.0000592-17.25%
90 dager$ -0.0000202-6.65%
First Reply Prisendring i dag

I dag registrerte SIRIUS en endring på $ +0.000002473 (+0.88%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

First Reply 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000022 (+8.39%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

First Reply 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SIRIUS en endring på $ -0.0000592 (-17.25%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

First Reply 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000202-6.65% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for First Reply (SIRIUS)?

Sjekk ut First Reply Prishistorikk-siden nå.

Hva er First Reply (SIRIUS)

The first cat in crypto from the first post on btc forum in 2009.

First Reply er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere First Reply investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SIRIUS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om First Reply på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din First Reply kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

First Reply Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil First Reply (SIRIUS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine First Reply (SIRIUS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for First Reply.

Sjekk First Replyprisprognosen nå!

First Reply (SIRIUS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak First Reply (SIRIUS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SIRIUS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe First Reply (SIRIUS)

Leter du etter hvordan du kjøperFirst Reply? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe First Reply på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SIRIUS til lokale valutaer

1 First Reply(SIRIUS) til VND
7.47346
1 First Reply(SIRIUS) til AUD
A$0.00042884
1 First Reply(SIRIUS) til GBP
0.00021016
1 First Reply(SIRIUS) til EUR
0.0002414
1 First Reply(SIRIUS) til USD
$0.000284
1 First Reply(SIRIUS) til MYR
RM0.0011928
1 First Reply(SIRIUS) til TRY
0.01175192
1 First Reply(SIRIUS) til JPY
¥0.041748
1 First Reply(SIRIUS) til ARS
ARS$0.41887728
1 First Reply(SIRIUS) til RUB
0.023714
1 First Reply(SIRIUS) til INR
0.02501472
1 First Reply(SIRIUS) til IDR
Rp4.73333144
1 First Reply(SIRIUS) til KRW
0.3972024
1 First Reply(SIRIUS) til PHP
0.01618516
1 First Reply(SIRIUS) til EGP
￡E.0.01367744
1 First Reply(SIRIUS) til BRL
R$0.00151088
1 First Reply(SIRIUS) til CAD
C$0.00038908
1 First Reply(SIRIUS) til BDT
0.03457416
1 First Reply(SIRIUS) til NGN
0.42451184
1 First Reply(SIRIUS) til COP
$1.109375
1 First Reply(SIRIUS) til ZAR
R.0.00492456
1 First Reply(SIRIUS) til UAH
0.01173488
1 First Reply(SIRIUS) til TZS
T.Sh.0.70296816
1 First Reply(SIRIUS) til VES
Bs0.046292
1 First Reply(SIRIUS) til CLP
$0.27122
1 First Reply(SIRIUS) til PKR
Rs0.08061056
1 First Reply(SIRIUS) til KZT
0.15376044
1 First Reply(SIRIUS) til THB
฿0.0090312
1 First Reply(SIRIUS) til TWD
NT$0.00858532
1 First Reply(SIRIUS) til AED
د.إ0.00104228
1 First Reply(SIRIUS) til CHF
Fr0.00022436
1 First Reply(SIRIUS) til HKD
HK$0.00220668
1 First Reply(SIRIUS) til AMD
֏0.1086868
1 First Reply(SIRIUS) til MAD
.د.م0.00256168
1 First Reply(SIRIUS) til MXN
$0.00522844
1 First Reply(SIRIUS) til SAR
ريال0.001065
1 First Reply(SIRIUS) til ETB
Br0.04077388
1 First Reply(SIRIUS) til KES
KSh0.03668712
1 First Reply(SIRIUS) til JOD
د.أ0.000201356
1 First Reply(SIRIUS) til PLN
0.00102808
1 First Reply(SIRIUS) til RON
лв0.00122688
1 First Reply(SIRIUS) til SEK
kr0.00267244
1 First Reply(SIRIUS) til BGN
лв0.00047144
1 First Reply(SIRIUS) til HUF
Ft0.09438172
1 First Reply(SIRIUS) til CZK
0.00587312
1 First Reply(SIRIUS) til KWD
د.ك0.00008662
1 First Reply(SIRIUS) til ILS
0.00094572
1 First Reply(SIRIUS) til BOB
Bs0.00196244
1 First Reply(SIRIUS) til AZN
0.0004828
1 First Reply(SIRIUS) til TJS
SM0.00265824
1 First Reply(SIRIUS) til GEL
0.0007668
1 First Reply(SIRIUS) til AOA
Kz0.25888588
1 First Reply(SIRIUS) til BHD
.د.ب0.000107068
1 First Reply(SIRIUS) til BMD
$0.000284
1 First Reply(SIRIUS) til DKK
kr0.0018034
1 First Reply(SIRIUS) til HNL
L0.00744364
1 First Reply(SIRIUS) til MUR
0.01287656
1 First Reply(SIRIUS) til NAD
$0.0049274
1 First Reply(SIRIUS) til NOK
kr0.00282296
1 First Reply(SIRIUS) til NZD
$0.0004828
1 First Reply(SIRIUS) til PAB
B/.0.000284
1 First Reply(SIRIUS) til PGK
K0.00118712
1 First Reply(SIRIUS) til QAR
ر.ق0.00103092
1 First Reply(SIRIUS) til RSD
дин.0.02833184
1 First Reply(SIRIUS) til UZS
soʻm3.50617028
1 First Reply(SIRIUS) til ALL
L0.02341864
1 First Reply(SIRIUS) til ANG
ƒ0.00050836
1 First Reply(SIRIUS) til AWG
ƒ0.0005112
1 First Reply(SIRIUS) til BBD
$0.000568
1 First Reply(SIRIUS) til BAM
KM0.00047144
1 First Reply(SIRIUS) til BIF
Fr0.84774
1 First Reply(SIRIUS) til BND
$0.00036352
1 First Reply(SIRIUS) til BSD
$0.000284
1 First Reply(SIRIUS) til JMD
$0.04555644
1 First Reply(SIRIUS) til KHR
1.14056104
1 First Reply(SIRIUS) til KMF
Fr0.118712
1 First Reply(SIRIUS) til LAK
6.17391292
1 First Reply(SIRIUS) til LKR
Rs0.08590432
1 First Reply(SIRIUS) til MDL
L0.004686
1 First Reply(SIRIUS) til MGA
Ar1.25663468
1 First Reply(SIRIUS) til MOP
P0.00227484
1 First Reply(SIRIUS) til MVR
0.0043452
1 First Reply(SIRIUS) til MWK
MK0.49305524
1 First Reply(SIRIUS) til MZN
MT0.0181476
1 First Reply(SIRIUS) til NPR
Rs0.04002128
1 First Reply(SIRIUS) til PYG
2.028328
1 First Reply(SIRIUS) til RWF
Fr0.411516
1 First Reply(SIRIUS) til SBD
$0.0023288
1 First Reply(SIRIUS) til SCR
0.00406972
1 First Reply(SIRIUS) til SRD
$0.01081756
1 First Reply(SIRIUS) til SVC
$0.002485
1 First Reply(SIRIUS) til SZL
L0.0049274
1 First Reply(SIRIUS) til TMT
m0.000994
1 First Reply(SIRIUS) til TND
د.ت0.00082644
1 First Reply(SIRIUS) til TTD
$0.00192268
1 First Reply(SIRIUS) til UGX
Sh0.996272
1 First Reply(SIRIUS) til XAF
Fr0.158472
1 First Reply(SIRIUS) til XCD
$0.0007668
1 First Reply(SIRIUS) til XOF
Fr0.158472
1 First Reply(SIRIUS) til XPF
Fr0.028684
1 First Reply(SIRIUS) til BWP
P0.00378288
1 First Reply(SIRIUS) til BZD
$0.00057084
1 First Reply(SIRIUS) til CVE
$0.02663352
1 First Reply(SIRIUS) til DJF
Fr0.050268
1 First Reply(SIRIUS) til DOP
$0.01761368
1 First Reply(SIRIUS) til DZD
د.ج0.03679504
1 First Reply(SIRIUS) til FJD
$0.000639
1 First Reply(SIRIUS) til GNF
Fr2.46938
1 First Reply(SIRIUS) til GTQ
Q0.00217544
1 First Reply(SIRIUS) til GYD
$0.05943836
1 First Reply(SIRIUS) til ISK
kr0.034364

First Reply Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av First Reply, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell First Reply nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om First Reply

Hvor mye er First Reply (SIRIUS) verdt i dag?
Live SIRIUS prisen i USD er 0.000284 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SIRIUS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SIRIUS til USD er $ 0.000284. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for First Reply?
Markedsverdien for SIRIUS er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SIRIUS?
Den sirkulerende forsyningen av SIRIUS er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSIRIUS ?
SIRIUS oppnådde en ATH-pris på 0.017000380747847158 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SIRIUS?
SIRIUS så en ATL-pris på 0.000022011934852493 USD.
Hva er handelsvolumet til SIRIUS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SIRIUS er $ 53.88K USD.
Vil SIRIUS gå høyere i år?
SIRIUS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SIRIUS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:41:22 (UTC+8)

First Reply (SIRIUS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SIRIUS-til-USD-kalkulator

Beløp

SIRIUS
SIRIUS
USD
USD

1 SIRIUS = 0.000284 USD

Handle SIRIUS

SIRIUSUSDT
$0.0002835
$0.0002835$0.0002835
+1.21%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker