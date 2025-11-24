Simon the Gator (SIMON) tokenomics
Simon the Gator (SIMON) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Simon the Gator (SIMON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Simon the Gator (SIMON) Informasjon
Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.
Simon the Gator (SIMON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Simon the Gator (SIMON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet SIMON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange SIMON tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår SIMONs tokenomics, kan du utforske SIMON tokenets livepris!
Hvordan kjøpe SIMON
Interessert i å legge til Simon the Gator (SIMON) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SIMON, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.
Simon the Gator (SIMON) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til SIMON hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
SIMON prisforutsigelse
Vil du vite hvor SIMON kan være på vei? Vår SIMON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
Les og forstå brukeravtalen og personvernerklæringen
Kjøp Simon the Gator (SIMON)
Beløp
1 SIMON = 0.0000475 USD
Handle Simon the Gator (SIMON)
VARM
For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet
TOPP Volum
Kryptovalutaene med høyest handelsvolum
Nylig lagt til
Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel
Toppvinnere
24h kryptotoppvinnere som alle tradere bør se etter
Astra Network
AHN
+230.40%
Arbit
ARBT
+239.53%
DEGENFI
DEGENFI
+164.42%
PlayMindProtocol
PMIND
+61.00%
AERIS AI
AERIS
+48.40%