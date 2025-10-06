Simon the Gator pris i dag

Sanntids Simon the Gator (SIMON) pris i dag er $ 0.000054, med en 8.65% endring de siste 24 timene. Nåværende SIMON til USD konverteringssats er $ 0.000054 per SIMON.

Simon the Gator rangerer for tiden som #3314 etter markedsverdi på $ 34.92K, med en sirkulerende forsyning på 646.75M SIMON. I løpet av de siste 24 timene SIMON har den blitt handlet mellom $ 0.0000457(laveste) og $ 0.0000544 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00509385059964004, mens tidenes laveste notering var $ 0.000050063242743342.

Kortsiktig har SIMON beveget seg +0.55% i løpet av den siste timen og -9.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 6.85K.

Simon the Gator (SIMON) Markedsinformasjon

Rangering No.3314 Markedsverdi $ 34.92K$ 34.92K $ 34.92K Volum (24 timer) $ 6.85K$ 6.85K $ 6.85K Fullt utvannet markedsverdi $ 37.26K$ 37.26K $ 37.26K Opplagsforsyning 646.75M 646.75M 646.75M Maksimal forsyning 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Total forsyning 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Opplagsforsyning 93.73% Offentlig blokkjede ETH

