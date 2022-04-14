Silo Finance (SILO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Silo Finance (SILO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Silo Finance (SILO) Informasjon Silo Finance is a non-custodial liquidity protocol that implements high-yield, isolated lending markets. Offisiell nettside: https://www.silo.finance/ Teknisk dokument: https://docs.silo.finance/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0xf0b2dd79324a66d2108c961d680f7616e1486bb0 Kjøp SILO nå!

Silo Finance (SILO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Silo Finance (SILO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 836.34M $ 836.34M $ 836.34M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.54M $ 19.54M $ 19.54M All-time high: $ 0.061 $ 0.061 $ 0.061 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.01954 $ 0.01954 $ 0.01954 Lær mer om Silo Finance (SILO) pris

Silo Finance (SILO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Silo Finance (SILO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SILO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SILO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SILOs tokenomics, kan du utforske SILO tokenets livepris!

Silo Finance (SILO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SILO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SILO nå!

SILO prisforutsigelse Vil du vite hvor SILO kan være på vei? Vår SILO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SILO tokenets prisforutsigelse nå!

