Mars Battle (SHOOT) Informasjon Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet. Offisiell nettside: https://www.mars4.me/mars-battle Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xbc61e13ca6830fc7f035fd0e90a01cd08be6dcaa Kjøp SHOOT nå!

Mars Battle (SHOOT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mars Battle (SHOOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.71K $ 15.71K $ 15.71K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 91.73M $ 91.73M $ 91.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 171.30K $ 171.30K $ 171.30K All-time high: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 All-Time Low: $ 0.000099334356718388 $ 0.000099334356718388 $ 0.000099334356718388 Nåværende pris: $ 0.0001713 $ 0.0001713 $ 0.0001713 Lær mer om Mars Battle (SHOOT) pris

Mars Battle (SHOOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mars Battle (SHOOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHOOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHOOT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHOOTs tokenomics, kan du utforske SHOOT tokenets livepris!

Interessert i å legge til Mars Battle (SHOOT) i porteføljen din?

Mars Battle (SHOOT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SHOOT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SHOOT nå!

SHOOT prisforutsigelse Vil du vite hvor SHOOT kan være på vei? Vår SHOOT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHOOT tokenets prisforutsigelse nå!

