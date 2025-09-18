Dagens Mars Battle livepris er 0.0001865 USD. Spor prisoppdateringer for SHOOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHOOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Mars Battle livepris er 0.0001865 USD. Spor prisoppdateringer for SHOOT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHOOT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mars Battle Logo

Mars Battle Pris(SHOOT)

1 SHOOT til USD livepris:

-0.42%1D
USD
Mars Battle (SHOOT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:41:08 (UTC+8)

Mars Battle (SHOOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.10%

-0.42%

-1.59%

-1.59%

Mars Battle (SHOOT) sanntidsprisen er $ 0.0001865. I løpet av de siste 24 timene har SHOOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001857 og et toppnivå på $ 0.0001902, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHOOT er $ 0.028361124724716993, mens den rekordlave prisen er $ 0.000099944126035267.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHOOT endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -0.42% over 24 timer og -1.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mars Battle (SHOOT) Markedsinformasjon

No.3382

ETH

Nåværende markedsverdi på Mars Battle er $ 17.11K, med et 24-timers handelsvolum på $ 63.37K. Den sirkulerende forsyningen på SHOOT er 91.73M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 186.50K.

Mars Battle (SHOOT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Mars Battle for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000000783-0.42%
30 dager$ -0.0000062-3.22%
60 dager$ +0.0000086+4.83%
90 dager$ +0.0000242+14.91%
Mars Battle Prisendring i dag

I dag registrerte SHOOT en endring på $ -0.000000783 (-0.42%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Mars Battle 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000062 (-3.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Mars Battle 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SHOOT en endring på $ +0.0000086 (+4.83%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Mars Battle 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000242+14.91% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Mars Battle (SHOOT)?

Sjekk ut Mars Battle Prishistorikk-siden nå.

Hva er Mars Battle (SHOOT)

Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet.

Mars Battle er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Mars Battle investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SHOOT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Mars Battle på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Mars Battle kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Mars Battle Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mars Battle (SHOOT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mars Battle (SHOOT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mars Battle.

Sjekk Mars Battleprisprognosen nå!

Mars Battle (SHOOT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mars Battle (SHOOT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHOOT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Mars Battle (SHOOT)

Leter du etter hvordan du kjøperMars Battle? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Mars Battle på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SHOOT til lokale valutaer

1 Mars Battle(SHOOT) til VND
4.9077475
1 Mars Battle(SHOOT) til AUD
A$0.000281615
1 Mars Battle(SHOOT) til GBP
0.00013801
1 Mars Battle(SHOOT) til EUR
0.000158525
1 Mars Battle(SHOOT) til USD
$0.0001865
1 Mars Battle(SHOOT) til MYR
RM0.0007833
1 Mars Battle(SHOOT) til TRY
0.00771737
1 Mars Battle(SHOOT) til JPY
¥0.0274155
1 Mars Battle(SHOOT) til ARS
ARS$0.27507258
1 Mars Battle(SHOOT) til RUB
0.01557275
1 Mars Battle(SHOOT) til INR
0.01642692
1 Mars Battle(SHOOT) til IDR
Rp3.10833209
1 Mars Battle(SHOOT) til KRW
0.2608389
1 Mars Battle(SHOOT) til PHP
0.010628635
1 Mars Battle(SHOOT) til EGP
￡E.0.00898184
1 Mars Battle(SHOOT) til BRL
R$0.00099218
1 Mars Battle(SHOOT) til CAD
C$0.000255505
1 Mars Battle(SHOOT) til BDT
0.02270451
1 Mars Battle(SHOOT) til NGN
0.27877274
1 Mars Battle(SHOOT) til COP
$0.728515625
1 Mars Battle(SHOOT) til ZAR
R.0.00323391
1 Mars Battle(SHOOT) til UAH
0.00770618
1 Mars Battle(SHOOT) til TZS
T.Sh.0.46163226
1 Mars Battle(SHOOT) til VES
Bs0.0303995
1 Mars Battle(SHOOT) til CLP
$0.1781075
1 Mars Battle(SHOOT) til PKR
Rs0.05293616
1 Mars Battle(SHOOT) til KZT
0.100972965
1 Mars Battle(SHOOT) til THB
฿0.0059307
1 Mars Battle(SHOOT) til TWD
NT$0.005637895
1 Mars Battle(SHOOT) til AED
د.إ0.000684455
1 Mars Battle(SHOOT) til CHF
Fr0.000147335
1 Mars Battle(SHOOT) til HKD
HK$0.001449105
1 Mars Battle(SHOOT) til AMD
֏0.07137355
1 Mars Battle(SHOOT) til MAD
.د.م0.00168223
1 Mars Battle(SHOOT) til MXN
$0.003433465
1 Mars Battle(SHOOT) til SAR
ريال0.000699375
1 Mars Battle(SHOOT) til ETB
Br0.026775805
1 Mars Battle(SHOOT) til KES
KSh0.02409207
1 Mars Battle(SHOOT) til JOD
د.أ0.0001322285
1 Mars Battle(SHOOT) til PLN
0.00067513
1 Mars Battle(SHOOT) til RON
лв0.00080568
1 Mars Battle(SHOOT) til SEK
kr0.001754965
1 Mars Battle(SHOOT) til BGN
лв0.00030959
1 Mars Battle(SHOOT) til HUF
Ft0.061979545
1 Mars Battle(SHOOT) til CZK
0.00385682
1 Mars Battle(SHOOT) til KWD
د.ك0.0000568825
1 Mars Battle(SHOOT) til ILS
0.000621045
1 Mars Battle(SHOOT) til BOB
Bs0.001288715
1 Mars Battle(SHOOT) til AZN
0.00031705
1 Mars Battle(SHOOT) til TJS
SM0.00174564
1 Mars Battle(SHOOT) til GEL
0.00050355
1 Mars Battle(SHOOT) til AOA
Kz0.170007805
1 Mars Battle(SHOOT) til BHD
.د.ب0.0000703105
1 Mars Battle(SHOOT) til BMD
$0.0001865
1 Mars Battle(SHOOT) til DKK
kr0.001184275
1 Mars Battle(SHOOT) til HNL
L0.004888165
1 Mars Battle(SHOOT) til MUR
0.00845591
1 Mars Battle(SHOOT) til NAD
$0.003235775
1 Mars Battle(SHOOT) til NOK
kr0.00185381
1 Mars Battle(SHOOT) til NZD
$0.00031705
1 Mars Battle(SHOOT) til PAB
B/.0.0001865
1 Mars Battle(SHOOT) til PGK
K0.00077957
1 Mars Battle(SHOOT) til QAR
ر.ق0.000676995
1 Mars Battle(SHOOT) til RSD
дин.0.01860524
1 Mars Battle(SHOOT) til UZS
soʻm2.302467455
1 Mars Battle(SHOOT) til ALL
L0.01537879
1 Mars Battle(SHOOT) til ANG
ƒ0.000333835
1 Mars Battle(SHOOT) til AWG
ƒ0.0003357
1 Mars Battle(SHOOT) til BBD
$0.000373
1 Mars Battle(SHOOT) til BAM
KM0.00030959
1 Mars Battle(SHOOT) til BIF
Fr0.5567025
1 Mars Battle(SHOOT) til BND
$0.00023872
1 Mars Battle(SHOOT) til BSD
$0.0001865
1 Mars Battle(SHOOT) til JMD
$0.029916465
1 Mars Battle(SHOOT) til KHR
0.74899519
1 Mars Battle(SHOOT) til KMF
Fr0.077957
1 Mars Battle(SHOOT) til LAK
4.054347745
1 Mars Battle(SHOOT) til LKR
Rs0.05641252
1 Mars Battle(SHOOT) til MDL
L0.00307725
1 Mars Battle(SHOOT) til MGA
Ar0.825219605
1 Mars Battle(SHOOT) til MOP
P0.001493865
1 Mars Battle(SHOOT) til MVR
0.00285345
1 Mars Battle(SHOOT) til MWK
MK0.323784515
1 Mars Battle(SHOOT) til MZN
MT0.01191735
1 Mars Battle(SHOOT) til NPR
Rs0.02628158
1 Mars Battle(SHOOT) til PYG
1.331983
1 Mars Battle(SHOOT) til RWF
Fr0.2702385
1 Mars Battle(SHOOT) til SBD
$0.0015293
1 Mars Battle(SHOOT) til SCR
0.002672545
1 Mars Battle(SHOOT) til SRD
$0.007103785
1 Mars Battle(SHOOT) til SVC
$0.001631875
1 Mars Battle(SHOOT) til SZL
L0.003235775
1 Mars Battle(SHOOT) til TMT
m0.00065275
1 Mars Battle(SHOOT) til TND
د.ت0.000542715
1 Mars Battle(SHOOT) til TTD
$0.001262605
1 Mars Battle(SHOOT) til UGX
Sh0.654242
1 Mars Battle(SHOOT) til XAF
Fr0.104067
1 Mars Battle(SHOOT) til XCD
$0.00050355
1 Mars Battle(SHOOT) til XOF
Fr0.104067
1 Mars Battle(SHOOT) til XPF
Fr0.0188365
1 Mars Battle(SHOOT) til BWP
P0.00248418
1 Mars Battle(SHOOT) til BZD
$0.000374865
1 Mars Battle(SHOOT) til CVE
$0.01748997
1 Mars Battle(SHOOT) til DJF
Fr0.0330105
1 Mars Battle(SHOOT) til DOP
$0.01156673
1 Mars Battle(SHOOT) til DZD
د.ج0.02416294
1 Mars Battle(SHOOT) til FJD
$0.000419625
1 Mars Battle(SHOOT) til GNF
Fr1.6216175
1 Mars Battle(SHOOT) til GTQ
Q0.00142859
1 Mars Battle(SHOOT) til GYD
$0.039032585
1 Mars Battle(SHOOT) til ISK
kr0.0225665

Mars Battle Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Mars Battle, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Mars Battle nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Mars Battle

Hvor mye er Mars Battle (SHOOT) verdt i dag?
Live SHOOT prisen i USD er 0.0001865 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SHOOT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SHOOT til USD er $ 0.0001865. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mars Battle?
Markedsverdien for SHOOT er $ 17.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SHOOT?
Den sirkulerende forsyningen av SHOOT er 91.73M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHOOT ?
SHOOT oppnådde en ATH-pris på 0.028361124724716993 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SHOOT?
SHOOT så en ATL-pris på 0.000099944126035267 USD.
Hva er handelsvolumet til SHOOT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHOOT er $ 63.37K USD.
Vil SHOOT gå høyere i år?
SHOOT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHOOT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:41:08 (UTC+8)

Mars Battle (SHOOT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

