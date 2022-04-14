Shark Cat (SHARKCAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shark Cat (SHARKCAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shark Cat (SHARKCAT) Informasjon A memecoin about a cat with a shark hat. Offisiell nettside: https://www.sharkcatsolana.org/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/6D7NaB2xsLd7cauWu1wKk6KBsJohJmP2qZH9GEfVi5Ui Kjøp SHARKCAT nå!

Shark Cat (SHARKCAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shark Cat (SHARKCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M Total forsyning: $ 989.90M $ 989.90M $ 989.90M Sirkulerende forsyning: $ 989.90M $ 989.90M $ 989.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M All-time high: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 All-Time Low: $ 0.001137772222603809 $ 0.001137772222603809 $ 0.001137772222603809 Nåværende pris: $ 0.002826 $ 0.002826 $ 0.002826 Lær mer om Shark Cat (SHARKCAT) pris

Shark Cat (SHARKCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shark Cat (SHARKCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHARKCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHARKCAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHARKCATs tokenomics, kan du utforske SHARKCAT tokenets livepris!

Shark Cat (SHARKCAT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SHARKCAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SHARKCAT nå!

SHARKCAT prisforutsigelse Vil du vite hvor SHARKCAT kan være på vei? Vår SHARKCAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHARKCAT tokenets prisforutsigelse nå!

