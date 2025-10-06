SHARDS pris i dag

Sanntids SHARDS (SHARD) pris i dag er $ 0.001615, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SHARD til USD konverteringssats er $ 0.001615 per SHARD.

SHARDS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- SHARD. I løpet av de siste 24 timene SHARD har den blitt handlet mellom $ 0.001615(laveste) og $ 0.001615 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har SHARD beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -5.56% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 0.00.

SHARDS (SHARD) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fullt utvannet markedsverdi $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på SHARDS er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 0.00. Den sirkulerende forsyningen på SHARD er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.62M.