Songbird (SGB) Informasjon Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release. Offisiell nettside: https://flare.xyz/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/193JQKBZ-tZ1zuM8BkaTe_RWYhhZCjwIN/view?usp=sharing Blokkutforsker: https://songbird-explorer.flare.network/ Kjøp SGB nå!

Songbird (SGB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Songbird (SGB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 16.09B $ 16.09B $ 16.09B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 80.82M $ 80.82M $ 80.82M All-time high: $ 0.6163 $ 0.6163 $ 0.6163 All-Time Low: $ 0.003717734576447314 $ 0.003717734576447314 $ 0.003717734576447314 Nåværende pris: $ 0.0050232 $ 0.0050232 $ 0.0050232 Lær mer om Songbird (SGB) pris

Songbird (SGB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Songbird (SGB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SGB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SGB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SGBs tokenomics, kan du utforske SGB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SGB Interessert i å legge til Songbird (SGB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SGB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SGB på MEXC nå!

Songbird (SGB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SGB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SGB nå!

SGB prisforutsigelse Vil du vite hvor SGB kan være på vei? Vår SGB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SGB tokenets prisforutsigelse nå!

