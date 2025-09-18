Hva er Songbird (SGB)

Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release.

Songbird (SGB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Songbird (SGB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SGB tokenets omfattende tokenomics nå!

Songbird Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Songbird, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Songbird Hvor mye er Songbird (SGB) verdt i dag? Live SGB prisen i USD er 0.0051877 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SGB-til-USD-pris? $ 0.0051877 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SGB til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Songbird? Markedsverdien for SGB er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SGB? Den sirkulerende forsyningen av SGB er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSGB ? SGB oppnådde en ATH-pris på 0.7192124892168296 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SGB? SGB så en ATL-pris på 0.003717734576447314 USD . Hva er handelsvolumet til SGB? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SGB er $ 108.21K USD . Vil SGB gå høyere i år? SGB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SGB prisprognosen for en mer grundig analyse.

