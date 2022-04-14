EthXY (SEXY) tokenomics

EthXY (SEXY) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i EthXY (SEXY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

EthXY (SEXY) Informasjon

SEXY is utilized for purchasing in-game items within EthXY. In EthXY, players can customize their avatar utilizing RPG items including armors and weapons. The game is played through Telegram chat.

Offisiell nettside:
https://ethxy.com
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0xc52FaFDc900cB92Ae01E6E4F8979aF7f436e2EB2

EthXY (SEXY) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EthXY (SEXY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 0.00
$ 0.00
Total forsyning:
$ 100.00M
$ 100.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 5.24M
$ 5.24M
All-time high:
$ 3.1
$ 3.1
All-Time Low:
$ 0.000397645126278051
$ 0.000397645126278051
Nåværende pris:
$ 0.05236
$ 0.05236

EthXY (SEXY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak EthXY (SEXY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet SEXY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange SEXY tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår SEXYs tokenomics, kan du utforske SEXY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SEXY

Interessert i å legge til EthXY (SEXY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SEXY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

EthXY (SEXY) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til SEXY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

SEXY prisforutsigelse

Vil du vite hvor SEXY kan være på vei? Vår SEXY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

