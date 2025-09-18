Dagens Sex Token livepris er 39491.2 USD. Spor prisoppdateringer for SEX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SEX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sex Token livepris er 39491.2 USD. Spor prisoppdateringer for SEX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SEX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Sex Token Logo

Sex Token Pris(SEX)

1 SEX til USD livepris:

$39,491.2
$39,491.2$39,491.2
-1.27%1D
USD
Sex Token (SEX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:40:02 (UTC+8)

Sex Token (SEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 35,736.71
$ 35,736.71$ 35,736.71
24 timer lav
$ 41,499.99
$ 41,499.99$ 41,499.99
24 timer høy

$ 35,736.71
$ 35,736.71$ 35,736.71

$ 41,499.99
$ 41,499.99$ 41,499.99

$ 441,094,703.0990784
$ 441,094,703.0990784$ 441,094,703.0990784

$ 50,174.09535057523
$ 50,174.09535057523$ 50,174.09535057523

+0.45%

-1.27%

-21.02%

-21.02%

Sex Token (SEX) sanntidsprisen er $ 39,491.2. I løpet av de siste 24 timene har SEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 35,736.71 og et toppnivå på $ 41,499.99, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SEX er $ 441,094,703.0990784, mens den rekordlave prisen er $ 50,174.09535057523.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SEX endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, -1.27% over 24 timer og -21.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sex Token (SEX) Markedsinformasjon

No.7546

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.80K
$ 56.80K$ 56.80K

$ 39.49K
$ 39.49K$ 39.49K

0.00
0.00 0.00

1
1 1

1
1 1

0.00%

ARB

Nåværende markedsverdi på Sex Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.80K. Den sirkulerende forsyningen på SEX er 0.00, med en total tilgang på 1. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.49K.

Sex Token (SEX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Sex Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -507.9897-1.27%
30 dager$ -105,395.55-72.75%
60 dager$ -34,735.22-46.80%
90 dager$ -82,989.81-67.76%
Sex Token Prisendring i dag

I dag registrerte SEX en endring på $ -507.9897 (-1.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Sex Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -105,395.55 (-72.75%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Sex Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SEX en endring på $ -34,735.22 (-46.80%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Sex Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -82,989.81-67.76% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Sex Token (SEX)?

Sjekk ut Sex Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Sex Token (SEX)

Join us on a journey into the world of passion and innovation. Discover the story behind the unique SEX token, born from the union of a hero and the Cryptocurrency Goddess.

Sex Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Sex Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SEX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Sex Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Sex Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Sex Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sex Token (SEX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sex Token (SEX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sex Token.

Sjekk Sex Tokenprisprognosen nå!

Sex Token (SEX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sex Token (SEX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SEX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Sex Token (SEX)

Leter du etter hvordan du kjøperSex Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Sex Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Sex Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sex Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Sex Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Sex Token

Hvor mye er Sex Token (SEX) verdt i dag?
Live SEX prisen i USD er 39,491.2 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SEX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SEX til USD er $ 39,491.2. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sex Token?
Markedsverdien for SEX er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SEX?
Den sirkulerende forsyningen av SEX er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSEX ?
SEX oppnådde en ATH-pris på 441,094,703.0990784 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SEX?
SEX så en ATL-pris på 50,174.09535057523 USD.
Hva er handelsvolumet til SEX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SEX er $ 56.80K USD.
Vil SEX gå høyere i år?
SEX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SEX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:40:02 (UTC+8)

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

