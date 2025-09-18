Dagens Serenity Shield livepris er 0.06223 USD. Spor prisoppdateringer for SERSH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SERSH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Serenity Shield livepris er 0.06223 USD. Spor prisoppdateringer for SERSH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SERSH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Serenity Shield Logo

Serenity Shield Pris(SERSH)

$0.06223
-0.60%1D
USD
Serenity Shield (SERSH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:39:55 (UTC+8)

Serenity Shield (SERSH) Prisinformasjon (USD)

$ 0.06219
$ 0.06489
Serenity Shield (SERSH) sanntidsprisen er $ 0.06223. I løpet av de siste 24 timene har SERSH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06219 og et toppnivå på $ 0.06489, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SERSH er $ 1.2608300667655898, mens den rekordlave prisen er $ 0.002311994722644291.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SERSH endret seg med -0.93% i løpet av den siste timen, -0.60% over 24 timer og -11.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Serenity Shield (SERSH) Markedsinformasjon

No.1767

41.79%

BSC

Nåværende markedsverdi på Serenity Shield er $ 2.58M, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.59K. Den sirkulerende forsyningen på SERSH er 41.52M, med en total tilgang på 99092562. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.18M.

Serenity Shield (SERSH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Serenity Shield for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0003756-0.60%
30 dager$ -0.0226-26.65%
60 dager$ +0.02567+70.21%
90 dager$ +0.01827+41.56%
Serenity Shield Prisendring i dag

I dag registrerte SERSH en endring på $ -0.0003756 (-0.60%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Serenity Shield 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0226 (-26.65%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Serenity Shield 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SERSH en endring på $ +0.02567 (+70.21%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Serenity Shield 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01827+41.56% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Serenity Shield (SERSH)?

Sjekk ut Serenity Shield Prishistorikk-siden nå.

Hva er Serenity Shield (SERSH)

Serenity Shield's secure and multi-chain private data storage capabilities have wide-ranging use cases across various industries and applications. Besides offering a unique inheritance protocol onchain for crypto users , serenity shield strongbox helps individuals, families, and businesses to store sensitive information such as financial records, legal documents, medical records, and other confidential data that needs to be protected.

Serenity Shield er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Serenity Shield investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SERSH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Serenity Shield på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Serenity Shield kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Serenity Shield Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Serenity Shield (SERSH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Serenity Shield (SERSH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Serenity Shield.

Sjekk Serenity Shieldprisprognosen nå!

Serenity Shield (SERSH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Serenity Shield (SERSH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SERSH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Serenity Shield (SERSH)

Leter du etter hvordan du kjøperSerenity Shield? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Serenity Shield på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Serenity Shield Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Serenity Shield, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Serenity Shield nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Serenity Shield

Hvor mye er Serenity Shield (SERSH) verdt i dag?
Live SERSH prisen i USD er 0.06223 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SERSH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SERSH til USD er $ 0.06223. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Serenity Shield?
Markedsverdien for SERSH er $ 2.58M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SERSH?
Den sirkulerende forsyningen av SERSH er 41.52M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSERSH ?
SERSH oppnådde en ATH-pris på 1.2608300667655898 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SERSH?
SERSH så en ATL-pris på 0.002311994722644291 USD.
Hva er handelsvolumet til SERSH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SERSH er $ 5.59K USD.
Vil SERSH gå høyere i år?
SERSH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SERSH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:39:55 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

