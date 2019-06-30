SERO (SERO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SERO (SERO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SERO (SERO) Informasjon SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool. Offisiell nettside: https://sero.cash/ Teknisk dokument: https://sero.cash/en/uploadfile/upload/2019052010565112.pdf Blokkutforsker: https://explorer.web.sero.cash/ Kjøp SERO nå!

SERO (SERO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SERO (SERO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Total forsyning: $ 592.69M $ 592.69M $ 592.69M Sirkulerende forsyning: $ 441.01M $ 441.01M $ 441.01M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M All-time high: $ 0.48 $ 0.48 $ 0.48 All-Time Low: $ 0.003187564058042448 $ 0.003187564058042448 $ 0.003187564058042448 Nåværende pris: $ 0.003549 $ 0.003549 $ 0.003549 Lær mer om SERO (SERO) pris

SERO (SERO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SERO (SERO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SERO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SERO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SEROs tokenomics, kan du utforske SERO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SERO Interessert i å legge til SERO (SERO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SERO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SERO på MEXC nå!

SERO (SERO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SERO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SERO nå!

SERO prisforutsigelse Vil du vite hvor SERO kan være på vei? Vår SERO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SERO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!