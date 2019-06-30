Hva er SERO (SERO)

SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool.

SERO (SERO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SERO (SERO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SERO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SERO Hvor mye er SERO (SERO) verdt i dag? Live SERO prisen i USD er 0.003585 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SERO-til-USD-pris? $ 0.003585 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SERO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for SERO? Markedsverdien for SERO er $ 1.58M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SERO? Den sirkulerende forsyningen av SERO er 440.90M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSERO ? SERO oppnådde en ATH-pris på 0.43970494 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SERO? SERO så en ATL-pris på 0.003187564058042448 USD . Hva er handelsvolumet til SERO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SERO er $ 54.97K USD . Vil SERO gå høyere i år? SERO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SERO prisprognosen for en mer grundig analyse.

SERO (SERO) Viktige bransjeoppdateringer

