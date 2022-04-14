Selo (SELO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Selo (SELO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Selo (SELO) Informasjon SELO+ is a hyperlocal-based life-logging app with an inbuilt Social-Fi and augmented NFT narrative. Offisiell nettside: https://www.mooonshot.ai/ Teknisk dokument: https://wp.seloplus.com/eng/ Blokkutforsker: https://klaytnscope.com/account/0x342633c4a7f91094096e15b513f039af52e960d9 Kjøp SELO nå!

Selo (SELO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Selo (SELO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.61K $ 3.61K $ 3.61K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 59.78M $ 59.78M $ 59.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 60.40K $ 60.40K $ 60.40K All-time high: $ 0.85735 $ 0.85735 $ 0.85735 All-Time Low: $ 0.000278432011971831 $ 0.000278432011971831 $ 0.000278432011971831 Nåværende pris: $ 0.0000604 $ 0.0000604 $ 0.0000604 Lær mer om Selo (SELO) pris

Selo (SELO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Selo (SELO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SELO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SELO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SELOs tokenomics, kan du utforske SELO tokenets livepris!

Selo (SELO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SELO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

SELO prisforutsigelse Vil du vite hvor SELO kan være på vei? Vår SELO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

