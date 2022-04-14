Kryptonite (SEILOR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kryptonite (SEILOR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kryptonite (SEILOR) Informasjon Kryptonite Finance is a next-generation DeFi platform that empowers users with advanced artificial intelligence capabilities to identify actionable opportunities both on-chain and offchain. By addressing the inefficiencies present in the blockchain space, our AI agent can perform cross-chain swaps, discover DeFi pools with optimal adjusted ROI, and effectively manage collateral. Offisiell nettside: https://www.kryptonite.finance Teknisk dokument: https://kryptonite-obj.s3.eu-central-1.amazonaws.com/lite/White_Paper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xE29142E14E52bdFBb8108076f66f49661F10EC10 Kjøp SEILOR nå!

Kryptonite (SEILOR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kryptonite (SEILOR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 882.00K $ 882.00K $ 882.00K All-time high: $ 0.17111 $ 0.17111 $ 0.17111 All-Time Low: $ 0.000501113399196151 $ 0.000501113399196151 $ 0.000501113399196151 Nåværende pris: $ 0.000882 $ 0.000882 $ 0.000882 Lær mer om Kryptonite (SEILOR) pris

Kryptonite (SEILOR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kryptonite (SEILOR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SEILOR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SEILOR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SEILORs tokenomics, kan du utforske SEILOR tokenets livepris!

Kryptonite (SEILOR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SEILOR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SEILOR nå!

SEILOR prisforutsigelse Vil du vite hvor SEILOR kan være på vei? Vår SEILOR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SEILOR tokenets prisforutsigelse nå!

