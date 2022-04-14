MetaDOS (SECOND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MetaDOS (SECOND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MetaDOS (SECOND) Informasjon MetaDOS is the next-gen Free-to-Play-to-Own Battle Royale game on PC and Mobile using TIME-as-Currency concept with Esports focused. Offisiell nettside: https://metados.com Teknisk dokument: https://wiki.metados.com/ Blokkutforsker: https://snowtrace.io/address/0x7979871595b80433183950Ab6c6457752B585805 Kjøp SECOND nå!

MetaDOS (SECOND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MetaDOS (SECOND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.43K $ 35.43K $ 35.43K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 118.00K $ 118.00K $ 118.00K All-time high: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 All-Time Low: $ 0.000006761687401413 $ 0.000006761687401413 $ 0.000006761687401413 Nåværende pris: $ 0.0000118 $ 0.0000118 $ 0.0000118 Lær mer om MetaDOS (SECOND) pris

MetaDOS (SECOND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MetaDOS (SECOND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SECOND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SECOND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SECONDs tokenomics, kan du utforske SECOND tokenets livepris!

MetaDOS (SECOND) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SECOND hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SECOND nå!

