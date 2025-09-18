Dagens SkyNity livepris er 0.08727 USD. Spor prisoppdateringer for SDT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SDT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SkyNity livepris er 0.08727 USD. Spor prisoppdateringer for SDT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SDT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SDT

SDT Prisinformasjon

SDT teknisk dokument

SDT Offisiell nettside

SDT tokenomics

SDT Prisprognose

SDT-historikk

SDT Kjøpeguide

SDT-til-fiat-valutakonverter

SDT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

SkyNity Logo

SkyNity Pris(SDT)

1 SDT til USD livepris:

$0.08727
$0.08727$0.08727
+3.63%1D
USD
SkyNity (SDT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:39:24 (UTC+8)

SkyNity (SDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03167
$ 0.03167$ 0.03167
24 timer lav
$ 0.08727
$ 0.08727$ 0.08727
24 timer høy

$ 0.03167
$ 0.03167$ 0.03167

$ 0.08727
$ 0.08727$ 0.08727

--
----

--
----

0.00%

+3.63%

+113.32%

+113.32%

SkyNity (SDT) sanntidsprisen er $ 0.08727. I løpet av de siste 24 timene har SDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03167 og et toppnivå på $ 0.08727, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SDT er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SDT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +3.63% over 24 timer og +113.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SkyNity (SDT) Markedsinformasjon

--
----

$ 289.62
$ 289.62$ 289.62

$ 17.45M
$ 17.45M$ 17.45M

--
----

200,000,000
200,000,000 200,000,000

BASE

Nåværende markedsverdi på SkyNity er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 289.62. Den sirkulerende forsyningen på SDT er --, med en total tilgang på 200000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.45M.

SkyNity (SDT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SkyNity for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0030569+3.63%
30 dager$ +0.02488+39.87%
60 dager$ +0.00003+0.03%
90 dager$ -0.01658-15.97%
SkyNity Prisendring i dag

I dag registrerte SDT en endring på $ +0.0030569 (+3.63%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SkyNity 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.02488 (+39.87%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SkyNity 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SDT en endring på $ +0.00003 (+0.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SkyNity 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.01658-15.97% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SkyNity (SDT)?

Sjekk ut SkyNity Prishistorikk-siden nå.

Hva er SkyNity (SDT)

Thrilling Web3 strategy MMO game with sustainable economy. Revolutionary AI Agents to strategize & avail, live balance by AI Gods interaction.

SkyNity er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SkyNity investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SDT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SkyNity på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SkyNity kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SkyNity Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SkyNity (SDT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SkyNity (SDT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SkyNity.

Sjekk SkyNityprisprognosen nå!

SkyNity (SDT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SkyNity (SDT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SDT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SkyNity (SDT)

Leter du etter hvordan du kjøperSkyNity? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SkyNity på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SDT til lokale valutaer

1 SkyNity(SDT) til VND
2,296.51005
1 SkyNity(SDT) til AUD
A$0.1317777
1 SkyNity(SDT) til GBP
0.0645798
1 SkyNity(SDT) til EUR
0.0741795
1 SkyNity(SDT) til USD
$0.08727
1 SkyNity(SDT) til MYR
RM0.366534
1 SkyNity(SDT) til TRY
3.6112326
1 SkyNity(SDT) til JPY
¥12.82869
1 SkyNity(SDT) til ARS
ARS$128.7162684
1 SkyNity(SDT) til RUB
7.287045
1 SkyNity(SDT) til INR
7.6867416
1 SkyNity(SDT) til IDR
Rp1,454.4994182
1 SkyNity(SDT) til KRW
122.055822
1 SkyNity(SDT) til PHP
4.9735173
1 SkyNity(SDT) til EGP
￡E.4.2029232
1 SkyNity(SDT) til BRL
R$0.4642764
1 SkyNity(SDT) til CAD
C$0.1195599
1 SkyNity(SDT) til BDT
10.6242498
1 SkyNity(SDT) til NGN
130.4477052
1 SkyNity(SDT) til COP
$340.8984375
1 SkyNity(SDT) til ZAR
R.1.5132618
1 SkyNity(SDT) til UAH
3.6059964
1 SkyNity(SDT) til TZS
T.Sh.216.0141948
1 SkyNity(SDT) til VES
Bs14.22501
1 SkyNity(SDT) til CLP
$83.34285
1 SkyNity(SDT) til PKR
Rs24.7707168
1 SkyNity(SDT) til KZT
47.2488507
1 SkyNity(SDT) til THB
฿2.775186
1 SkyNity(SDT) til TWD
NT$2.6381721
1 SkyNity(SDT) til AED
د.إ0.3202809
1 SkyNity(SDT) til CHF
Fr0.0689433
1 SkyNity(SDT) til HKD
HK$0.6780879
1 SkyNity(SDT) til AMD
֏33.398229
1 SkyNity(SDT) til MAD
.د.م0.7871754
1 SkyNity(SDT) til MXN
$1.6066407
1 SkyNity(SDT) til SAR
ريال0.3272625
1 SkyNity(SDT) til ETB
Br12.5293539
1 SkyNity(SDT) til KES
KSh11.2735386
1 SkyNity(SDT) til JOD
د.أ0.06187443
1 SkyNity(SDT) til PLN
0.3159174
1 SkyNity(SDT) til RON
лв0.3770064
1 SkyNity(SDT) til SEK
kr0.8212107
1 SkyNity(SDT) til BGN
лв0.1448682
1 SkyNity(SDT) til HUF
Ft29.0024391
1 SkyNity(SDT) til CZK
1.8047436
1 SkyNity(SDT) til KWD
د.ك0.02661735
1 SkyNity(SDT) til ILS
0.2906091
1 SkyNity(SDT) til BOB
Bs0.6030357
1 SkyNity(SDT) til AZN
0.148359
1 SkyNity(SDT) til TJS
SM0.8168472
1 SkyNity(SDT) til GEL
0.235629
1 SkyNity(SDT) til AOA
Kz79.5527139
1 SkyNity(SDT) til BHD
.د.ب0.03290079
1 SkyNity(SDT) til BMD
$0.08727
1 SkyNity(SDT) til DKK
kr0.5541645
1 SkyNity(SDT) til HNL
L2.2873467
1 SkyNity(SDT) til MUR
3.9568218
1 SkyNity(SDT) til NAD
$1.5141345
1 SkyNity(SDT) til NOK
kr0.8674638
1 SkyNity(SDT) til NZD
$0.148359
1 SkyNity(SDT) til PAB
B/.0.08727
1 SkyNity(SDT) til PGK
K0.3647886
1 SkyNity(SDT) til QAR
ر.ق0.3167901
1 SkyNity(SDT) til RSD
дин.8.7060552
1 SkyNity(SDT) til UZS
soʻm1,077.4066209
1 SkyNity(SDT) til ALL
L7.1962842
1 SkyNity(SDT) til ANG
ƒ0.1562133
1 SkyNity(SDT) til AWG
ƒ0.157086
1 SkyNity(SDT) til BBD
$0.17454
1 SkyNity(SDT) til BAM
KM0.1448682
1 SkyNity(SDT) til BIF
Fr260.50095
1 SkyNity(SDT) til BND
$0.1117056
1 SkyNity(SDT) til BSD
$0.08727
1 SkyNity(SDT) til JMD
$13.9989807
1 SkyNity(SDT) til KHR
350.4815562
1 SkyNity(SDT) til KMF
Fr36.47886
1 SkyNity(SDT) til LAK
1,897.1738751
1 SkyNity(SDT) til LKR
Rs26.3974296
1 SkyNity(SDT) til MDL
L1.439955
1 SkyNity(SDT) til MGA
Ar386.1496779
1 SkyNity(SDT) til MOP
P0.6990327
1 SkyNity(SDT) til MVR
1.335231
1 SkyNity(SDT) til MWK
MK151.5103197
1 SkyNity(SDT) til MZN
MT5.576553
1 SkyNity(SDT) til NPR
Rs12.2980884
1 SkyNity(SDT) til PYG
623.28234
1 SkyNity(SDT) til RWF
Fr126.45423
1 SkyNity(SDT) til SBD
$0.715614
1 SkyNity(SDT) til SCR
1.2505791
1 SkyNity(SDT) til SRD
$3.3241143
1 SkyNity(SDT) til SVC
$0.7636125
1 SkyNity(SDT) til SZL
L1.5141345
1 SkyNity(SDT) til TMT
m0.305445
1 SkyNity(SDT) til TND
د.ت0.2539557
1 SkyNity(SDT) til TTD
$0.5908179
1 SkyNity(SDT) til UGX
Sh306.14316
1 SkyNity(SDT) til XAF
Fr48.69666
1 SkyNity(SDT) til XCD
$0.235629
1 SkyNity(SDT) til XOF
Fr48.69666
1 SkyNity(SDT) til XPF
Fr8.81427
1 SkyNity(SDT) til BWP
P1.1624364
1 SkyNity(SDT) til BZD
$0.1754127
1 SkyNity(SDT) til CVE
$8.1841806
1 SkyNity(SDT) til DJF
Fr15.44679
1 SkyNity(SDT) til DOP
$5.4124854
1 SkyNity(SDT) til DZD
د.ج11.3067012
1 SkyNity(SDT) til FJD
$0.1963575
1 SkyNity(SDT) til GNF
Fr758.81265
1 SkyNity(SDT) til GTQ
Q0.6684882
1 SkyNity(SDT) til GYD
$18.2647383
1 SkyNity(SDT) til ISK
kr10.55967

SkyNity Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SkyNity, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SkyNity nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SkyNity

Hvor mye er SkyNity (SDT) verdt i dag?
Live SDT prisen i USD er 0.08727 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SDT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SDT til USD er $ 0.08727. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SkyNity?
Markedsverdien for SDT er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SDT?
Den sirkulerende forsyningen av SDT er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSDT ?
SDT oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SDT?
SDT så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til SDT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SDT er $ 289.62 USD.
Vil SDT gå høyere i år?
SDT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SDT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:39:24 (UTC+8)

SkyNity (SDT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SDT-til-USD-kalkulator

Beløp

SDT
SDT
USD
USD

1 SDT = 0.08727 USD

Handle SDT

SDTUSDT
$0.08727
$0.08727$0.08727
+3.63%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker