Soulbound TV (SBX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Soulbound TV (SBX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Soulbound TV (SBX) Informasjon Soulbound.TV is a next-gen livestreaming platform merging Twitch-like interactivity with advanced Web3 features to deepen streamer to viewer engagement and monetize IP, time and attention effectively. Think Twitch, with advanced crypto-enabled functionality and innovation. Soulbound defines and leads a new vertical in Web3: StreamFi - where attention becomes capital, and interaction becomes value. Offisiell nettside: https://soulbound.tv Teknisk dokument: https://soulbound.gitbook.io/sbtv Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x84fcb6f9031fce00bb89433d5df9e69a6ba3a4f8 Kjøp SBX nå!

Soulbound TV (SBX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Soulbound TV (SBX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 141.20K $ 141.20K $ 141.20K All-time high: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0001412 $ 0.0001412 $ 0.0001412 Lær mer om Soulbound TV (SBX) pris

Soulbound TV (SBX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Soulbound TV (SBX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SBX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SBX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SBXs tokenomics, kan du utforske SBX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SBX Interessert i å legge til Soulbound TV (SBX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SBX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SBX på MEXC nå!

Soulbound TV (SBX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SBX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SBX nå!

SBX prisforutsigelse Vil du vite hvor SBX kan være på vei? Vår SBX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SBX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!