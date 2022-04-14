Saber Protocol Token (SBR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Saber Protocol Token (SBR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Saber Protocol Token (SBR) Informasjon Saber is a cross-chain stablecoin exchange on Solana. Offisiell nettside: https://saberdao.io/ Teknisk dokument: https://docs.saberdao.io/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/Saber2gLauYim4Mvftnrasomsv6NvAuncvMEZwcLpD1 Kjøp SBR nå!

Saber Protocol Token (SBR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Saber Protocol Token (SBR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 98.11M $ 98.11M $ 98.11M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 110.46K $ 110.46K $ 110.46K All-time high: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 All-Time Low: $ 0.000218387419212127 $ 0.000218387419212127 $ 0.000218387419212127 Nåværende pris: $ 0.0011259 $ 0.0011259 $ 0.0011259 Lær mer om Saber Protocol Token (SBR) pris

Saber Protocol Token (SBR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Saber Protocol Token (SBR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SBR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SBR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SBRs tokenomics, kan du utforske SBR tokenets livepris!

Saber Protocol Token (SBR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SBR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SBR nå!

SBR prisforutsigelse Vil du vite hvor SBR kan være på vei? Vår SBR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SBR tokenets prisforutsigelse nå!

