Dagens Saber Protocol Token livepris er 0.0011369 USD. Spor prisoppdateringer for SBR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SBR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Saber Protocol Token livepris er 0.0011369 USD. Spor prisoppdateringer for SBR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SBR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SBR

SBR Prisinformasjon

SBR teknisk dokument

SBR Offisiell nettside

SBR tokenomics

SBR Prisprognose

SBR-historikk

SBR Kjøpeguide

SBR-til-fiat-valutakonverter

SBR Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Saber Protocol Token Logo

Saber Protocol Token Pris(SBR)

1 SBR til USD livepris:

$0.0011369
$0.0011369$0.0011369
+0.02%1D
USD
Saber Protocol Token (SBR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:51:45 (UTC+8)

Saber Protocol Token (SBR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0011064
$ 0.0011064$ 0.0011064
24 timer lav
$ 0.0011918
$ 0.0011918$ 0.0011918
24 timer høy

$ 0.0011064
$ 0.0011064$ 0.0011064

$ 0.0011918
$ 0.0011918$ 0.0011918

$ 1.12106192
$ 1.12106192$ 1.12106192

$ 0.000218387419212127
$ 0.000218387419212127$ 0.000218387419212127

-0.02%

+0.02%

-19.31%

-19.31%

Saber Protocol Token (SBR) sanntidsprisen er $ 0.0011369. I løpet av de siste 24 timene har SBR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0011064 og et toppnivå på $ 0.0011918, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SBR er $ 1.12106192, mens den rekordlave prisen er $ 0.000218387419212127.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SBR endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og -19.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Saber Protocol Token (SBR) Markedsinformasjon

No.4270

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.80K
$ 54.80K$ 54.80K

$ 111.54K
$ 111.54K$ 111.54K

0.00
0.00 0.00

98,111,672
98,111,672 98,111,672

SOL

Nåværende markedsverdi på Saber Protocol Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.80K. Den sirkulerende forsyningen på SBR er 0.00, med en total tilgang på 98111672. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 111.54K.

Saber Protocol Token (SBR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Saber Protocol Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000000227+0.02%
30 dager$ +0.0000959+9.21%
60 dager$ -0.0001937-14.56%
90 dager$ -0.0003261-22.29%
Saber Protocol Token Prisendring i dag

I dag registrerte SBR en endring på $ +0.000000227 (+0.02%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Saber Protocol Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0000959 (+9.21%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Saber Protocol Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SBR en endring på $ -0.0001937 (-14.56%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Saber Protocol Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0003261-22.29% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Saber Protocol Token (SBR)?

Sjekk ut Saber Protocol Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Saber Protocol Token (SBR)

Saber is a cross-chain stablecoin exchange on Solana.

Saber Protocol Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Saber Protocol Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SBR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Saber Protocol Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Saber Protocol Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Saber Protocol Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Saber Protocol Token (SBR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Saber Protocol Token (SBR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Saber Protocol Token.

Sjekk Saber Protocol Tokenprisprognosen nå!

Saber Protocol Token (SBR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Saber Protocol Token (SBR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SBR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Saber Protocol Token (SBR)

Leter du etter hvordan du kjøperSaber Protocol Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Saber Protocol Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SBR til lokale valutaer

1 Saber Protocol Token(SBR) til VND
29.9175235
1 Saber Protocol Token(SBR) til AUD
A$0.001716719
1 Saber Protocol Token(SBR) til GBP
0.000841306
1 Saber Protocol Token(SBR) til EUR
0.000966365
1 Saber Protocol Token(SBR) til USD
$0.0011369
1 Saber Protocol Token(SBR) til MYR
RM0.00477498
1 Saber Protocol Token(SBR) til TRY
0.047033553
1 Saber Protocol Token(SBR) til JPY
¥0.1671243
1 Saber Protocol Token(SBR) til ARS
ARS$1.676836548
1 Saber Protocol Token(SBR) til RUB
0.09493115
1 Saber Protocol Token(SBR) til INR
0.100149521
1 Saber Protocol Token(SBR) til IDR
Rp18.948325754
1 Saber Protocol Token(SBR) til KRW
1.587840016
1 Saber Protocol Token(SBR) til PHP
0.064894252
1 Saber Protocol Token(SBR) til EGP
￡E.0.054741735
1 Saber Protocol Token(SBR) til BRL
R$0.006048308
1 Saber Protocol Token(SBR) til CAD
C$0.001557553
1 Saber Protocol Token(SBR) til BDT
0.138406206
1 Saber Protocol Token(SBR) til NGN
1.699392644
1 Saber Protocol Token(SBR) til COP
$4.441015625
1 Saber Protocol Token(SBR) til ZAR
R.0.019725215
1 Saber Protocol Token(SBR) til UAH
0.046976708
1 Saber Protocol Token(SBR) til TZS
T.Sh.2.814100356
1 Saber Protocol Token(SBR) til VES
Bs0.1853147
1 Saber Protocol Token(SBR) til CLP
$1.0857395
1 Saber Protocol Token(SBR) til PKR
Rs0.322697696
1 Saber Protocol Token(SBR) til KZT
0.615529029
1 Saber Protocol Token(SBR) til THB
฿0.036198896
1 Saber Protocol Token(SBR) til TWD
NT$0.034368487
1 Saber Protocol Token(SBR) til AED
د.إ0.004172423
1 Saber Protocol Token(SBR) til CHF
Fr0.000898151
1 Saber Protocol Token(SBR) til HKD
HK$0.008833713
1 Saber Protocol Token(SBR) til AMD
֏0.43509163
1 Saber Protocol Token(SBR) til MAD
.د.م0.010254838
1 Saber Protocol Token(SBR) til MXN
$0.020930329
1 Saber Protocol Token(SBR) til SAR
ريال0.004263375
1 Saber Protocol Token(SBR) til ETB
Br0.163224733
1 Saber Protocol Token(SBR) til KES
KSh0.146864742
1 Saber Protocol Token(SBR) til JOD
د.أ0.0008060621
1 Saber Protocol Token(SBR) til PLN
0.004115578
1 Saber Protocol Token(SBR) til RON
лв0.004911408
1 Saber Protocol Token(SBR) til SEK
kr0.010698229
1 Saber Protocol Token(SBR) til BGN
лв0.001887254
1 Saber Protocol Token(SBR) til HUF
Ft0.378076095
1 Saber Protocol Token(SBR) til CZK
0.023499723
1 Saber Protocol Token(SBR) til KWD
د.ك0.0003467545
1 Saber Protocol Token(SBR) til ILS
0.003785877
1 Saber Protocol Token(SBR) til BOB
Bs0.007855979
1 Saber Protocol Token(SBR) til AZN
0.00193273
1 Saber Protocol Token(SBR) til TJS
SM0.010641384
1 Saber Protocol Token(SBR) til GEL
0.00306963
1 Saber Protocol Token(SBR) til AOA
Kz1.036363933
1 Saber Protocol Token(SBR) til BHD
.د.ب0.0004286113
1 Saber Protocol Token(SBR) til BMD
$0.0011369
1 Saber Protocol Token(SBR) til DKK
kr0.007219315
1 Saber Protocol Token(SBR) til HNL
L0.029798149
1 Saber Protocol Token(SBR) til MUR
0.051547046
1 Saber Protocol Token(SBR) til NAD
$0.019725215
1 Saber Protocol Token(SBR) til NOK
kr0.011300786
1 Saber Protocol Token(SBR) til NZD
$0.00193273
1 Saber Protocol Token(SBR) til PAB
B/.0.0011369
1 Saber Protocol Token(SBR) til PGK
K0.004752242
1 Saber Protocol Token(SBR) til QAR
ر.ق0.004126947
1 Saber Protocol Token(SBR) til RSD
дин.0.113417144
1 Saber Protocol Token(SBR) til UZS
soʻm14.035792223
1 Saber Protocol Token(SBR) til ALL
L0.093748774
1 Saber Protocol Token(SBR) til ANG
ƒ0.002035051
1 Saber Protocol Token(SBR) til AWG
ƒ0.00204642
1 Saber Protocol Token(SBR) til BBD
$0.0022738
1 Saber Protocol Token(SBR) til BAM
KM0.001887254
1 Saber Protocol Token(SBR) til BIF
Fr3.3936465
1 Saber Protocol Token(SBR) til BND
$0.001455232
1 Saber Protocol Token(SBR) til BSD
$0.0011369
1 Saber Protocol Token(SBR) til JMD
$0.182370129
1 Saber Protocol Token(SBR) til KHR
4.565858614
1 Saber Protocol Token(SBR) til KMF
Fr0.4752242
1 Saber Protocol Token(SBR) til LAK
24.715216897
1 Saber Protocol Token(SBR) til LKR
Rs0.343889512
1 Saber Protocol Token(SBR) til MDL
L0.01875885
1 Saber Protocol Token(SBR) til MGA
Ar5.030521013
1 Saber Protocol Token(SBR) til MOP
P0.009106569
1 Saber Protocol Token(SBR) til MVR
0.01739457
1 Saber Protocol Token(SBR) til MWK
MK1.973783459
1 Saber Protocol Token(SBR) til MZN
MT0.07264791
1 Saber Protocol Token(SBR) til NPR
Rs0.160211948
1 Saber Protocol Token(SBR) til PYG
8.1197398
1 Saber Protocol Token(SBR) til RWF
Fr1.6473681
1 Saber Protocol Token(SBR) til SBD
$0.00932258
1 Saber Protocol Token(SBR) til SCR
0.017303618
1 Saber Protocol Token(SBR) til SRD
$0.043304521
1 Saber Protocol Token(SBR) til SVC
$0.009947875
1 Saber Protocol Token(SBR) til SZL
L0.019725215
1 Saber Protocol Token(SBR) til TMT
m0.00397915
1 Saber Protocol Token(SBR) til TND
د.ت0.003308379
1 Saber Protocol Token(SBR) til TTD
$0.007696813
1 Saber Protocol Token(SBR) til UGX
Sh3.9882452
1 Saber Protocol Token(SBR) til XAF
Fr0.6343902
1 Saber Protocol Token(SBR) til XCD
$0.00306963
1 Saber Protocol Token(SBR) til XOF
Fr0.6343902
1 Saber Protocol Token(SBR) til XPF
Fr0.1148269
1 Saber Protocol Token(SBR) til BWP
P0.015143508
1 Saber Protocol Token(SBR) til BZD
$0.002285169
1 Saber Protocol Token(SBR) til CVE
$0.106618482
1 Saber Protocol Token(SBR) til DJF
Fr0.2023682
1 Saber Protocol Token(SBR) til DOP
$0.070510538
1 Saber Protocol Token(SBR) til DZD
د.ج0.147319502
1 Saber Protocol Token(SBR) til FJD
$0.002558025
1 Saber Protocol Token(SBR) til GNF
Fr9.8853455
1 Saber Protocol Token(SBR) til GTQ
Q0.008708654
1 Saber Protocol Token(SBR) til GYD
$0.237941801
1 Saber Protocol Token(SBR) til ISK
kr0.1375649

Saber Protocol Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Saber Protocol Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Saber Protocol Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Saber Protocol Token

Hvor mye er Saber Protocol Token (SBR) verdt i dag?
Live SBR prisen i USD er 0.0011369 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SBR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SBR til USD er $ 0.0011369. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Saber Protocol Token?
Markedsverdien for SBR er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SBR?
Den sirkulerende forsyningen av SBR er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSBR ?
SBR oppnådde en ATH-pris på 1.12106192 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SBR?
SBR så en ATL-pris på 0.000218387419212127 USD.
Hva er handelsvolumet til SBR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SBR er $ 54.80K USD.
Vil SBR gå høyere i år?
SBR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SBR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:51:45 (UTC+8)

Saber Protocol Token (SBR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SBR-til-USD-kalkulator

Beløp

SBR
SBR
USD
USD

1 SBR = 0.0011369 USD

Handle SBR

SBRUSDT
$0.0011369
$0.0011369$0.0011369
-0.01%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker