SharpLink Gaming pris i dag

Sanntids SharpLink Gaming (SBETON) pris i dag er $ 9.45, med en 1.35% endring de siste 24 timene. Nåværende SBETON til USD konverteringssats er $ 9.45 per SBETON.

SharpLink Gaming rangerer for tiden som #2872 etter markedsverdi på $ 153.53K, med en sirkulerende forsyning på 16.25K SBETON. I løpet av de siste 24 timene SBETON har den blitt handlet mellom $ 9.38(laveste) og $ 9.61 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 19.465904770814774, mens tidenes laveste notering var $ 8.689589463278585.

Kortsiktig har SBETON beveget seg -0.22% i løpet av den siste timen og -13.47% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 57.51K.

SharpLink Gaming (SBETON) Markedsinformasjon

Rangering No.2872 Markedsverdi $ 153.53K$ 153.53K $ 153.53K Volum (24 timer) $ 57.51K$ 57.51K $ 57.51K Fullt utvannet markedsverdi $ 153.53K$ 153.53K $ 153.53K Opplagsforsyning 16.25K 16.25K 16.25K Total forsyning 16,246.9755992 16,246.9755992 16,246.9755992 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på SharpLink Gaming er $ 153.53K, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.51K. Den sirkulerende forsyningen på SBETON er 16.25K, med en total tilgang på 16246.9755992. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 153.53K.