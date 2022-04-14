SatoshiDEX (SATX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SatoshiDEX (SATX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SatoshiDEX (SATX) Informasjon SatoshiDEX is a decentralized exchange (DEX) built on the Stacks blockchain, a layer-2 blockchain connected to Bitcoin through Proof-of-Transfer (PoX) consensus. Offisiell nettside: https://www.satoshidex.ai/ Teknisk dokument: https://satoshidex.gitbook.io/satoshidex Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x9F9bb3D5Af7cC774F9b6ADF66E32859B5a998952#code Kjøp SATX nå!

SatoshiDEX (SATX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SatoshiDEX (SATX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 522.40K $ 522.40K $ 522.40K All-time high: $ 0.006391 $ 0.006391 $ 0.006391 All-Time Low: $ 0.000035960699542005 $ 0.000035960699542005 $ 0.000035960699542005 Nåværende pris: $ 0.00005224 $ 0.00005224 $ 0.00005224 Lær mer om SatoshiDEX (SATX) pris

SatoshiDEX (SATX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SatoshiDEX (SATX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SATX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SATX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SATXs tokenomics, kan du utforske SATX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SATX Interessert i å legge til SatoshiDEX (SATX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SATX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SATX på MEXC nå!

SatoshiDEX (SATX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SATX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SATX nå!

SATX prisforutsigelse Vil du vite hvor SATX kan være på vei? Vår SATX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SATX tokenets prisforutsigelse nå!

