Salad Ventures (SALD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Salad Ventures (SALD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Salad Ventures (SALD) Informasjon Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike. Offisiell nettside: https://salad.ventures Teknisk dokument: https://wp.salad.ventures/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x5582a479f0c403e207d2578963ccef5d03ba636f Kjøp SALD nå!

Salad Ventures (SALD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Salad Ventures (SALD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.26K $ 1.26K $ 1.26K Total forsyning: $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B Sirkulerende forsyning: $ 75.61M $ 75.61M $ 75.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.06K $ 28.06K $ 28.06K All-time high: $ 0.25959 $ 0.25959 $ 0.25959 All-Time Low: $ 0.000008449793257653 $ 0.000008449793257653 $ 0.000008449793257653 Nåværende pris: $ 0.0000167 $ 0.0000167 $ 0.0000167 Lær mer om Salad Ventures (SALD) pris

Salad Ventures (SALD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Salad Ventures (SALD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SALD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SALD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SALDs tokenomics, kan du utforske SALD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SALD Interessert i å legge til Salad Ventures (SALD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SALD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SALD på MEXC nå!

Salad Ventures (SALD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SALD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SALD nå!

SALD prisforutsigelse Vil du vite hvor SALD kan være på vei? Vår SALD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SALD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!