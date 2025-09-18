Hva er Salad Ventures (SALD)

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

Salad Ventures er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Salad Ventures investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SALD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Salad Ventures på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Salad Ventures kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Salad Ventures Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Salad Ventures (SALD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Salad Ventures (SALD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Salad Ventures.

Sjekk Salad Venturesprisprognosen nå!

Salad Ventures (SALD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Salad Ventures (SALD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SALD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Salad Ventures (SALD)

Leter du etter hvordan du kjøperSalad Ventures? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Salad Ventures på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SALD til lokale valutaer

Prøv konverting

Salad Ventures Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Salad Ventures, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Salad Ventures Hvor mye er Salad Ventures (SALD) verdt i dag? Live SALD prisen i USD er 0.000017 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SALD-til-USD-pris? $ 0.000017 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SALD til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Salad Ventures? Markedsverdien for SALD er $ 1.29K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SALD? Den sirkulerende forsyningen av SALD er 75.61M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSALD ? SALD oppnådde en ATH-pris på 0.13815570559717522 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SALD? SALD så en ATL-pris på 0.000008449793257653 USD . Hva er handelsvolumet til SALD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SALD er $ 84.76 USD . Vil SALD gå høyere i år? SALD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SALD prisprognosen for en mer grundig analyse.

Salad Ventures (SALD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?