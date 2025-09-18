Dagens Salad Ventures livepris er 0.000017 USD. Spor prisoppdateringer for SALD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SALD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Salad Ventures livepris er 0.000017 USD. Spor prisoppdateringer for SALD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SALD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SALD

SALD Prisinformasjon

SALD teknisk dokument

SALD Offisiell nettside

SALD tokenomics

SALD Prisprognose

SALD-historikk

SALD Kjøpeguide

SALD-til-fiat-valutakonverter

SALD Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Salad Ventures Logo

Salad Ventures Pris(SALD)

1 SALD til USD livepris:

$0.000017
$0.000017$0.000017
-7.60%1D
USD
Salad Ventures (SALD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:38:36 (UTC+8)

Salad Ventures (SALD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000017
$ 0.000017$ 0.000017
24 timer lav
$ 0.0000185
$ 0.0000185$ 0.0000185
24 timer høy

$ 0.000017
$ 0.000017$ 0.000017

$ 0.0000185
$ 0.0000185$ 0.0000185

$ 0.13815570559717522
$ 0.13815570559717522$ 0.13815570559717522

$ 0.000008449793257653
$ 0.000008449793257653$ 0.000008449793257653

0.00%

-7.60%

-29.17%

-29.17%

Salad Ventures (SALD) sanntidsprisen er $ 0.000017. I løpet av de siste 24 timene har SALD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000017 og et toppnivå på $ 0.0000185, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SALD er $ 0.13815570559717522, mens den rekordlave prisen er $ 0.000008449793257653.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SALD endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -7.60% over 24 timer og -29.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Salad Ventures (SALD) Markedsinformasjon

No.3484

$ 1.29K
$ 1.29K$ 1.29K

$ 84.76
$ 84.76$ 84.76

$ 28.56K
$ 28.56K$ 28.56K

75.61M
75.61M 75.61M

1,680,000,000
1,680,000,000 1,680,000,000

1,677,951,825
1,677,951,825 1,677,951,825

4.50%

ETH

Nåværende markedsverdi på Salad Ventures er $ 1.29K, med et 24-timers handelsvolum på $ 84.76. Den sirkulerende forsyningen på SALD er 75.61M, med en total tilgang på 1677951825. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.56K.

Salad Ventures (SALD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Salad Ventures for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000001398-7.60%
30 dager$ -0.0000109-39.07%
60 dager$ +0.000006+54.54%
90 dager$ -0.0001824-91.48%
Salad Ventures Prisendring i dag

I dag registrerte SALD en endring på $ -0.000001398 (-7.60%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Salad Ventures 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000109 (-39.07%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Salad Ventures 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SALD en endring på $ +0.000006 (+54.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Salad Ventures 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0001824-91.48% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Salad Ventures (SALD)?

Sjekk ut Salad Ventures Prishistorikk-siden nå.

Hva er Salad Ventures (SALD)

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

Salad Ventures er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Salad Ventures investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SALD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Salad Ventures på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Salad Ventures kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Salad Ventures Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Salad Ventures (SALD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Salad Ventures (SALD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Salad Ventures.

Sjekk Salad Venturesprisprognosen nå!

Salad Ventures (SALD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Salad Ventures (SALD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SALD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Salad Ventures (SALD)

Leter du etter hvordan du kjøperSalad Ventures? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Salad Ventures på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SALD til lokale valutaer

1 Salad Ventures(SALD) til VND
0.447355
1 Salad Ventures(SALD) til AUD
A$0.00002567
1 Salad Ventures(SALD) til GBP
0.00001258
1 Salad Ventures(SALD) til EUR
0.00001445
1 Salad Ventures(SALD) til USD
$0.000017
1 Salad Ventures(SALD) til MYR
RM0.0000714
1 Salad Ventures(SALD) til TRY
0.00070346
1 Salad Ventures(SALD) til JPY
¥0.002499
1 Salad Ventures(SALD) til ARS
ARS$0.02507364
1 Salad Ventures(SALD) til RUB
0.0014195
1 Salad Ventures(SALD) til INR
0.00149736
1 Salad Ventures(SALD) til IDR
Rp0.28333322
1 Salad Ventures(SALD) til KRW
0.0237762
1 Salad Ventures(SALD) til PHP
0.00096883
1 Salad Ventures(SALD) til EGP
￡E.0.00081872
1 Salad Ventures(SALD) til BRL
R$0.00009044
1 Salad Ventures(SALD) til CAD
C$0.00002329
1 Salad Ventures(SALD) til BDT
0.00206958
1 Salad Ventures(SALD) til NGN
0.02541092
1 Salad Ventures(SALD) til COP
$0.06640625
1 Salad Ventures(SALD) til ZAR
R.0.00029478
1 Salad Ventures(SALD) til UAH
0.00070244
1 Salad Ventures(SALD) til TZS
T.Sh.0.04207908
1 Salad Ventures(SALD) til VES
Bs0.002771
1 Salad Ventures(SALD) til CLP
$0.016235
1 Salad Ventures(SALD) til PKR
Rs0.00482528
1 Salad Ventures(SALD) til KZT
0.00920397
1 Salad Ventures(SALD) til THB
฿0.0005406
1 Salad Ventures(SALD) til TWD
NT$0.00051391
1 Salad Ventures(SALD) til AED
د.إ0.00006239
1 Salad Ventures(SALD) til CHF
Fr0.00001343
1 Salad Ventures(SALD) til HKD
HK$0.00013209
1 Salad Ventures(SALD) til AMD
֏0.0065059
1 Salad Ventures(SALD) til MAD
.د.م0.00015334
1 Salad Ventures(SALD) til MXN
$0.00031297
1 Salad Ventures(SALD) til SAR
ريال0.00006375
1 Salad Ventures(SALD) til ETB
Br0.00244069
1 Salad Ventures(SALD) til KES
KSh0.00219606
1 Salad Ventures(SALD) til JOD
د.أ0.000012053
1 Salad Ventures(SALD) til PLN
0.00006154
1 Salad Ventures(SALD) til RON
лв0.00007344
1 Salad Ventures(SALD) til SEK
kr0.00015997
1 Salad Ventures(SALD) til BGN
лв0.00002822
1 Salad Ventures(SALD) til HUF
Ft0.00564961
1 Salad Ventures(SALD) til CZK
0.00035156
1 Salad Ventures(SALD) til KWD
د.ك0.000005185
1 Salad Ventures(SALD) til ILS
0.00005661
1 Salad Ventures(SALD) til BOB
Bs0.00011747
1 Salad Ventures(SALD) til AZN
0.0000289
1 Salad Ventures(SALD) til TJS
SM0.00015912
1 Salad Ventures(SALD) til GEL
0.0000459
1 Salad Ventures(SALD) til AOA
Kz0.01549669
1 Salad Ventures(SALD) til BHD
.د.ب0.000006409
1 Salad Ventures(SALD) til BMD
$0.000017
1 Salad Ventures(SALD) til DKK
kr0.00010795
1 Salad Ventures(SALD) til HNL
L0.00044557
1 Salad Ventures(SALD) til MUR
0.00077078
1 Salad Ventures(SALD) til NAD
$0.00029495
1 Salad Ventures(SALD) til NOK
kr0.00016898
1 Salad Ventures(SALD) til NZD
$0.0000289
1 Salad Ventures(SALD) til PAB
B/.0.000017
1 Salad Ventures(SALD) til PGK
K0.00007106
1 Salad Ventures(SALD) til QAR
ر.ق0.00006171
1 Salad Ventures(SALD) til RSD
дин.0.00169592
1 Salad Ventures(SALD) til UZS
soʻm0.20987639
1 Salad Ventures(SALD) til ALL
L0.00140182
1 Salad Ventures(SALD) til ANG
ƒ0.00003043
1 Salad Ventures(SALD) til AWG
ƒ0.0000306
1 Salad Ventures(SALD) til BBD
$0.000034
1 Salad Ventures(SALD) til BAM
KM0.00002822
1 Salad Ventures(SALD) til BIF
Fr0.050745
1 Salad Ventures(SALD) til BND
$0.00002176
1 Salad Ventures(SALD) til BSD
$0.000017
1 Salad Ventures(SALD) til JMD
$0.00272697
1 Salad Ventures(SALD) til KHR
0.06827302
1 Salad Ventures(SALD) til KMF
Fr0.007106
1 Salad Ventures(SALD) til LAK
0.36956521
1 Salad Ventures(SALD) til LKR
Rs0.00514216
1 Salad Ventures(SALD) til MDL
L0.0002805
1 Salad Ventures(SALD) til MGA
Ar0.07522109
1 Salad Ventures(SALD) til MOP
P0.00013617
1 Salad Ventures(SALD) til MVR
0.0002601
1 Salad Ventures(SALD) til MWK
MK0.02951387
1 Salad Ventures(SALD) til MZN
MT0.0010863
1 Salad Ventures(SALD) til NPR
Rs0.00239564
1 Salad Ventures(SALD) til PYG
0.121414
1 Salad Ventures(SALD) til RWF
Fr0.024633
1 Salad Ventures(SALD) til SBD
$0.0001394
1 Salad Ventures(SALD) til SCR
0.00024361
1 Salad Ventures(SALD) til SRD
$0.00064753
1 Salad Ventures(SALD) til SVC
$0.00014875
1 Salad Ventures(SALD) til SZL
L0.00029495
1 Salad Ventures(SALD) til TMT
m0.0000595
1 Salad Ventures(SALD) til TND
د.ت0.00004947
1 Salad Ventures(SALD) til TTD
$0.00011509
1 Salad Ventures(SALD) til UGX
Sh0.059636
1 Salad Ventures(SALD) til XAF
Fr0.009486
1 Salad Ventures(SALD) til XCD
$0.0000459
1 Salad Ventures(SALD) til XOF
Fr0.009486
1 Salad Ventures(SALD) til XPF
Fr0.001717
1 Salad Ventures(SALD) til BWP
P0.00022644
1 Salad Ventures(SALD) til BZD
$0.00003417
1 Salad Ventures(SALD) til CVE
$0.00159426
1 Salad Ventures(SALD) til DJF
Fr0.003009
1 Salad Ventures(SALD) til DOP
$0.00105434
1 Salad Ventures(SALD) til DZD
د.ج0.00220252
1 Salad Ventures(SALD) til FJD
$0.00003825
1 Salad Ventures(SALD) til GNF
Fr0.147815
1 Salad Ventures(SALD) til GTQ
Q0.00013022
1 Salad Ventures(SALD) til GYD
$0.00355793
1 Salad Ventures(SALD) til ISK
kr0.002057

Salad Ventures Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Salad Ventures, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Salad Ventures nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Salad Ventures

Hvor mye er Salad Ventures (SALD) verdt i dag?
Live SALD prisen i USD er 0.000017 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SALD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SALD til USD er $ 0.000017. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Salad Ventures?
Markedsverdien for SALD er $ 1.29K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SALD?
Den sirkulerende forsyningen av SALD er 75.61M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSALD ?
SALD oppnådde en ATH-pris på 0.13815570559717522 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SALD?
SALD så en ATL-pris på 0.000008449793257653 USD.
Hva er handelsvolumet til SALD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SALD er $ 84.76 USD.
Vil SALD gå høyere i år?
SALD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SALD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:38:36 (UTC+8)

Salad Ventures (SALD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SALD-til-USD-kalkulator

Beløp

SALD
SALD
USD
USD

1 SALD = 0.000017 USD

Handle SALD

SALDUSDT
$0.000017
$0.000017$0.000017
-7.60%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker