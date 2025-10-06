Salary pris i dag

Sanntids Salary (SALARY) pris i dag er $ 0.000186, med en 7.22% endring de siste 24 timene. Nåværende SALARY til USD konverteringssats er $ 0.000186 per SALARY.

Salary rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- SALARY. I løpet av de siste 24 timene SALARY har den blitt handlet mellom $ 0.0001675(laveste) og $ 0.0001901 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har SALARY beveget seg -0.33% i løpet av den siste timen og -23.21% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.94K.

Salary (SALARY) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 55.94K$ 55.94K $ 55.94K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Salary er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.94K. Den sirkulerende forsyningen på SALARY er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.