Rezor (RZR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rezor (RZR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rezor (RZR) Informasjon Offisiell nettside: https://www.rezor.org/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x9d0d41df4ca809dc16a9bff646d3c6cbc4ebc707

Rezor (RZR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rezor (RZR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.52M $ 11.52M $ 11.52M Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 40.64B $ 40.64B $ 40.64B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.35M $ 28.35M $ 28.35M All-time high: $ 0.0004 $ 0.0004 $ 0.0004 All-Time Low: $ 0.000186600770527806 $ 0.000186600770527806 $ 0.000186600770527806 Nåværende pris: $ 0.0002835 $ 0.0002835 $ 0.0002835 Lær mer om Rezor (RZR) pris

Rezor (RZR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rezor (RZR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RZR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RZR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RZRs tokenomics, kan du utforske RZR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RZR Interessert i å legge til Rezor (RZR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RZR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Rezor (RZR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RZR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

RZR prisforutsigelse Vil du vite hvor RZR kan være på vei? Vår RZR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

