Lendr.fi pris i dag

Sanntids Lendr.fi (RWAL) pris i dag er $ 0.003279, med en 15.05% endring de siste 24 timene. Nåværende RWAL til USD konverteringssats er $ 0.003279 per RWAL.

Lendr.fi rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- RWAL. I løpet av de siste 24 timene RWAL har den blitt handlet mellom $ 0.00285(laveste) og $ 0.003279 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har RWAL beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og +13.49% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 31.74.

Lendr.fi (RWAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 31.74$ 31.74 $ 31.74 Fullt utvannet markedsverdi $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Lendr.fi er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 31.74. Den sirkulerende forsyningen på RWAL er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.28M.