Runwago pris i dag

Sanntids Runwago (RUNWAGO) pris i dag er $ 0.01293, med en 10.02% endring de siste 24 timene. Nåværende RUNWAGO til USD konverteringssats er $ 0.01293 per RUNWAGO.

Runwago rangerer for tiden som #3853 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 RUNWAGO. I løpet av de siste 24 timene RUNWAGO har den blitt handlet mellom $ 0.01135(laveste) og $ 0.01523 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.0835555409997446, mens tidenes laveste notering var $ 0.011756243274151316.

Kortsiktig har RUNWAGO beveget seg -2.71% i løpet av den siste timen og -58.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 22.18K.

Runwago (RUNWAGO) Markedsinformasjon

Rangering No.3853 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 22.18K$ 22.18K $ 22.18K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Total forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede BASE

