BørsDEX+
Kjøp kryptoMarkederSpotFutures500XTjeneHendelser
Mer
CHZ Frenzy
Sanntidspris for Runwago er i dag 0.01293 USD.RUNWAGO markedsverdien er 0 USD. Spor sanntids RUNWAGO to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Runwago er i dag 0.01293 USD.RUNWAGO markedsverdien er 0 USD. Spor sanntids RUNWAGO to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om RUNWAGO

RUNWAGO Prisinformasjon

Hva er RUNWAGO

RUNWAGO teknisk dokument

RUNWAGO Offisiell nettside

RUNWAGO tokenomics

RUNWAGO Prisprognose

RUNWAGO-historikk

RUNWAGO Kjøpeguide

RUNWAGO-til-fiat-valutakonverter

RUNWAGO Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Runwago Logo

Runwago Pris(RUNWAGO)

1 RUNWAGO til USD livepris:

$0.01293
$0.01293$0.01293
-10.02%1D
USD
Runwago (RUNWAGO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-23 23:02:49 (UTC+8)

Runwago pris i dag

Sanntids Runwago (RUNWAGO) pris i dag er $ 0.01293, med en 10.02% endring de siste 24 timene. Nåværende RUNWAGO til USD konverteringssats er $ 0.01293 per RUNWAGO.

Runwago rangerer for tiden som #3853 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 RUNWAGO. I løpet av de siste 24 timene RUNWAGO har den blitt handlet mellom $ 0.01135(laveste) og $ 0.01523 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.0835555409997446, mens tidenes laveste notering var $ 0.011756243274151316.

Kortsiktig har RUNWAGO beveget seg -2.71% i løpet av den siste timen og -58.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 22.18K.

Runwago (RUNWAGO) Markedsinformasjon

No.3853

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 22.18K
$ 22.18K$ 22.18K

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BASE

Nåværende markedsverdi på Runwago er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 22.18K. Den sirkulerende forsyningen på RUNWAGO er 0.00, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.29M.

Runwago prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01135
$ 0.01135$ 0.01135
24 timer lav
$ 0.01523
$ 0.01523$ 0.01523
24 timer høy

$ 0.01135
$ 0.01135$ 0.01135

$ 0.01523
$ 0.01523$ 0.01523

$ 1.0835555409997446
$ 1.0835555409997446$ 1.0835555409997446

$ 0.011756243274151316
$ 0.011756243274151316$ 0.011756243274151316

-2.71%

-10.02%

-58.68%

-58.68%

Runwago (RUNWAGO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Runwago for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0014399-10.02%
30 dager$ -0.0573-81.59%
60 dager$ -0.1966-93.83%
90 dager$ -0.07707-85.64%
Runwago Prisendring i dag

I dag registrerte RUNWAGO en endring på $ -0.0014399 (-10.02%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Runwago 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0573 (-81.59%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Runwago 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RUNWAGO en endring på $ -0.1966 (-93.83%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Runwago 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.07707-85.64% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Runwago (RUNWAGO)?

Sjekk ut Runwago Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for Runwago

Runwago (RUNWAGO) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RUNWAGO for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Runwago (RUNWAGO) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Runwago potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for Runwago vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for RUNWAGO prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Runwago prisforutsigelser.

Hvordan kjøpe og investere i Runwago

Klar til å komme i gang med Runwago? Kjøp av RUNWAGO er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Runwago. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Runwago (RUNWAGO) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over 0.00 tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Runwago umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Runwago (RUNWAGO) Guide

Hva kan du gjøre med Runwago

Å eie Runwago lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe Runwago (RUNWAGO) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

Gebyrer for spothandel:
--
Utsteder
--
Taker
Avgifter for futureshandel:
--
Utsteder
--
Taker

Sjekk ut MEXCs konkurransedyktige handelsgebyrer

Videre kan du handle utvalgte spottokens helt uten gebyrer via MEXCs Zero Fee Fest.

Hva er Runwago (RUNWAGO)

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Runwago Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Runwago, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Runwago nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Runwago

Hvor mye vil 1 Runwago være verdt i 2030?
Hvis Runwago skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Runwago priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-23 23:02:49 (UTC+8)

Runwago (RUNWAGO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Populære nyheter

Hvorfor taper så mange mennesker fortsatt penger i en bølgeløp?

October 6, 2025

Veksten av Bitcoin Lag 2 Nettverk: Forstå Teknologi som Former Bitcoins Fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 når nye høyder, men porteføljen din ikke beveger seg

October 5, 2025
Se mer

Utforsk mer om Runwago

RUNWAGO USDT (futures-handel)

Gå long eller short på RUNWAGO med belåning. Utforsk RUNWAGO USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle Runwago (RUNWAGO) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Runwago sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
RUNWAGO/USDT
$0.01293
$0.01293$0.01293
-10.02%
0.00% (USDT)

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
DeAgentAI

DeAgentAI

AIA
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

SBTC

SBTC

SBTC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Scamcoin

Scamcoin

SCAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Monad

Monad

MON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$3.4210
$3.4210$3.4210

+6,742.00%

MineD

MineD

DIGI

$0.0001250
$0.0001250$0.0001250

-42.15%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

Astra Network

Astra Network

AHN

$3.4210
$3.4210$3.4210

+6,742.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.0000000003096
$0.0000000003096$0.0000000003096

+209.90%

WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00306
$0.00306$0.00306

+115.49%

PowerLink

PowerLink

PLK

$1.1267
$1.1267$1.1267

+84.52%

GAIB

GAIB

GAIB

$0.09200
$0.09200$0.09200

+77.60%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

RUNWAGO-til-USD-kalkulator

Beløp

RUNWAGO
RUNWAGO
USD
USD

1 RUNWAGO = 0.01293 USD