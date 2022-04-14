RunesTerminal (RUNI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RunesTerminal (RUNI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RunesTerminal (RUNI) Informasjon Runesterminal aims to support blockchain projects by providing easy-to-use tools and services like a launchpad, block explorer, and token creation platform. We focus on building strong partnerships and offering practical solutions to help developers and investors. Our goal is to make blockchain technology more accessible and widely adopted. Offisiell nettside: https://runesterminal.io Blokkutforsker: https://unisat.io/runes/detail/RUNI%E2%80%A2RUNI%E2%80%A2RUNI%E2%80%A2RUNI Kjøp RUNI nå!

RunesTerminal (RUNI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RunesTerminal (RUNI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M All-time high: $ 3.7 $ 3.7 $ 3.7 All-Time Low: $ 0.046272349740947995 $ 0.046272349740947995 $ 0.046272349740947995 Nåværende pris: $ 0.0557 $ 0.0557 $ 0.0557 Lær mer om RunesTerminal (RUNI) pris

RunesTerminal (RUNI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RunesTerminal (RUNI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RUNI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RUNI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RUNIs tokenomics, kan du utforske RUNI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RUNI Interessert i å legge til RunesTerminal (RUNI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RUNI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper RUNI på MEXC nå!

RunesTerminal (RUNI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RUNI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RUNI nå!

RUNI prisforutsigelse Vil du vite hvor RUNI kan være på vei? Vår RUNI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RUNI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!