RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Informasjon RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem. Offisiell nettside: https://runecoin.io/ Blokkutforsker: https://www.oklink.com/zh-hans/btc/token/runes/840000-28 Kjøp RUNECOIN nå!

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.94M $ 9.94M $ 9.94M All-time high: $ 0.005275 $ 0.005275 $ 0.005275 All-Time Low: $ 0.000344926735520473 $ 0.000344926735520473 $ 0.000344926735520473 Nåværende pris: $ 0.0004731 $ 0.0004731 $ 0.0004731 Lær mer om RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) pris

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RUNECOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RUNECOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RUNECOINs tokenomics, kan du utforske RUNECOIN tokenets livepris!

RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RUNECOIN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RUNECOIN nå!

RUNECOIN prisforutsigelse Vil du vite hvor RUNECOIN kan være på vei? Vår RUNECOIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RUNECOIN tokenets prisforutsigelse nå!

