Arrland (RUM) Informasjon Play & Earn web3 gaming ecosystem contains on-chain strategy games & 3D competitive off-chain games connected with AI portal to the web3 pirates world! Offisiell nettside: https://arrland.com Teknisk dokument: https://arrland-media.s3-eu-central-1.amazonaws.com/docs/Arrland-Litepaper.pdf Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x14E5386f47466A463f85D151653E1736c0c50Fc3 Kjøp RUM nå!

Arrland (RUM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Arrland (RUM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 327.66K $ 327.66K $ 327.66K All-time high: $ 0.011995 $ 0.011995 $ 0.011995 All-Time Low: $ 0.000176572651725889 $ 0.000176572651725889 $ 0.000176572651725889 Nåværende pris: $ 0.0001954 $ 0.0001954 $ 0.0001954 Lær mer om Arrland (RUM) pris

Arrland (RUM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Arrland (RUM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RUM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RUM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RUMs tokenomics, kan du utforske RUM tokenets livepris!

