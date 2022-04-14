Backroom by Virtuals (ROOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Backroom by Virtuals (ROOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Backroom by Virtuals (ROOM) Informasjon Information is the edge — ROOM is the market. By curating intel and monetizing value, ROOM transforms private information flows into structured, tradable insights. Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x6555255b8dEd3c538Cb398d9E36769f45D7d3ea7 Kjøp ROOM nå!

Backroom by Virtuals (ROOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Backroom by Virtuals (ROOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: -- -- -- Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): -- -- -- All-time high: $ 0.02356 $ 0.02356 $ 0.02356 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.002343 $ 0.002343 $ 0.002343 Lær mer om Backroom by Virtuals (ROOM) pris

Backroom by Virtuals (ROOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Backroom by Virtuals (ROOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROOMs tokenomics, kan du utforske ROOM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ROOM Interessert i å legge til Backroom by Virtuals (ROOM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ROOM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ROOM på MEXC nå!

Backroom by Virtuals (ROOM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ROOM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ROOM nå!

ROOM prisforutsigelse Vil du vite hvor ROOM kan være på vei? Vår ROOM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ROOM tokenets prisforutsigelse nå!

