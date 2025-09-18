Dagens Backroom by Virtuals livepris er 0.003546 USD. Spor prisoppdateringer for ROOM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROOM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Backroom by Virtuals livepris er 0.003546 USD. Spor prisoppdateringer for ROOM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROOM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Backroom by Virtuals Pris(ROOM)

1 ROOM til USD livepris:

$0.003542
$0.003542$0.003542
+0.22%1D
USD
Backroom by Virtuals (ROOM) Live prisdiagram
Backroom by Virtuals (ROOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.003208
$ 0.003208$ 0.003208
24 timer lav
$ 0.00365
$ 0.00365$ 0.00365
24 timer høy

$ 0.003208
$ 0.003208$ 0.003208

$ 0.00365
$ 0.00365$ 0.00365

--
----

--
----

+0.73%

+0.22%

-40.67%

-40.67%

Backroom by Virtuals (ROOM) sanntidsprisen er $ 0.003546. I løpet av de siste 24 timene har ROOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003208 og et toppnivå på $ 0.00365, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROOM er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROOM endret seg med +0.73% i løpet av den siste timen, +0.22% over 24 timer og -40.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Backroom by Virtuals (ROOM) Markedsinformasjon

--
----

$ 55.81K
$ 55.81K$ 55.81K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Nåværende markedsverdi på Backroom by Virtuals er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.81K. Den sirkulerende forsyningen på ROOM er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.

Backroom by Virtuals (ROOM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Backroom by Virtuals for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000778+0.22%
30 dager$ -0.005194-59.43%
60 dager$ -0.004454-55.68%
90 dager$ -0.004454-55.68%
Backroom by Virtuals Prisendring i dag

I dag registrerte ROOM en endring på $ +0.00000778 (+0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Backroom by Virtuals 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.005194 (-59.43%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Backroom by Virtuals 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ROOM en endring på $ -0.004454 (-55.68%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Backroom by Virtuals 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.004454-55.68% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Backroom by Virtuals (ROOM)?

Sjekk ut Backroom by Virtuals Prishistorikk-siden nå.

Hva er Backroom by Virtuals (ROOM)

Information is the edge — ROOM is the market. By curating intel and monetizing value, ROOM transforms private information flows into structured, tradable insights.

Backroom by Virtuals er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Backroom by Virtuals investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ROOM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Backroom by Virtuals på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Backroom by Virtuals kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Backroom by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Backroom by Virtuals (ROOM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Backroom by Virtuals (ROOM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Backroom by Virtuals.

Sjekk Backroom by Virtualsprisprognosen nå!

Backroom by Virtuals (ROOM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Backroom by Virtuals (ROOM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ROOM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Backroom by Virtuals (ROOM)

Leter du etter hvordan du kjøperBackroom by Virtuals? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Backroom by Virtuals på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ROOM til lokale valutaer

1 Backroom by Virtuals(ROOM) til VND
93.31299
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til AUD
A$0.00535446
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til GBP
0.00262404
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til EUR
0.0030141
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til USD
$0.003546
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til MYR
RM0.0148932
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til TRY
0.14669802
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til JPY
¥0.521262
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til ARS
ARS$5.23006632
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til RUB
0.296091
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til INR
0.31236714
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til IDR
Rp59.09997636
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til KRW
4.95248544
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til PHP
0.20190924
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til EGP
￡E.0.17077536
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til BRL
R$0.01886472
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til CAD
C$0.00485802
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til BDT
0.43204464
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til NGN
5.308362
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til COP
$13.8515625
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til ZAR
R.0.06148764
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til UAH
0.14652072
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til TZS
T.Sh.8.77720104
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til VES
Bs0.577998
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til CLP
$3.38643
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til PKR
Rs1.00649664
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til KZT
1.921932
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til THB
฿0.1129401
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til TWD
NT$0.10719558
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til AED
د.إ0.01301382
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til CHF
Fr0.00280134
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til HKD
HK$0.02755242
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til AMD
֏1.35861444
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til MAD
.د.م0.03202038
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til MXN
$0.0652464
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til SAR
ريال0.0132975
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til ETB
Br0.50909922
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til KES
KSh0.45846234
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til JOD
د.أ0.002514114
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til PLN
0.01283652
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til RON
лв0.01531872
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til SEK
kr0.03336786
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til BGN
лв0.00588636
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til HUF
Ft1.17883224
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til CZK
0.07329582
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til KWD
د.ك0.00108153
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til ILS
0.01180818
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til BOB
Bs0.02450286
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til AZN
0.0060282
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til TJS
SM0.03322602
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til GEL
0.0095742
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til AOA
Kz3.23242722
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til BHD
.د.ب0.001336842
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til BMD
$0.003546
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til DKK
kr0.0225171
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til HNL
L0.09294066
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til MUR
0.16077564
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til NAD
$0.06159402
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til NOK
kr0.03524724
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til NZD
$0.0060282
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til PAB
B/.0.003546
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til PGK
K0.01482228
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til QAR
ر.ق0.01290744
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til RSD
дин.0.3537135
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til UZS
soʻm43.77774582
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til ALL
L0.29240316
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til ANG
ƒ0.00634734
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til AWG
ƒ0.0063828
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til BBD
$0.007092
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til BAM
KM0.00588636
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til BIF
Fr10.58481
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til BND
$0.00453888
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til BSD
$0.003546
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til JMD
$0.56881386
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til KHR
14.2983585
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til KMF
Fr1.482228
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til LAK
77.08695498
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til LKR
Rs1.0735515
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til MDL
L0.05889906
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til MGA
Ar15.69023442
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til MOP
P0.02840346
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til MVR
0.0542538
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til MWK
MK6.15624606
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til MZN
MT0.2265894
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til NPR
Rs0.49970232
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til PYG
25.325532
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til RWF
Fr5.138154
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til SBD
$0.0290772
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til SCR
0.05081418
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til SRD
$0.13506714
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til SVC
$0.03106296
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til SZL
L0.0615231
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til TMT
m0.012411
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til TND
د.ت0.010329498
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til TTD
$0.02400642
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til UGX
Sh12.439368
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til XAF
Fr1.978668
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til XCD
$0.0095742
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til XOF
Fr1.978668
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til XPF
Fr0.358146
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til BWP
P0.04723272
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til BZD
$0.00712746
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til CVE
$0.33286302
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til DJF
Fr0.627642
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til DOP
$0.21992292
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til DZD
د.ج0.45949068
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til FJD
$0.0079785
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til GNF
Fr30.83247
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til GTQ
Q0.02716236
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til GYD
$0.74274516
1 Backroom by Virtuals(ROOM) til ISK
kr0.429066

Backroom by Virtuals Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Backroom by Virtuals, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Backroom by Virtuals

Hvor mye er Backroom by Virtuals (ROOM) verdt i dag?
Live ROOM prisen i USD er 0.003546 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ROOM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ROOM til USD er $ 0.003546. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Backroom by Virtuals?
Markedsverdien for ROOM er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ROOM?
Den sirkulerende forsyningen av ROOM er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forROOM ?
ROOM oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ROOM?
ROOM så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til ROOM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ROOM er $ 55.81K USD.
Vil ROOM gå høyere i år?
ROOM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ROOM prisprognosen for en mer grundig analyse.
