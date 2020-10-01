Rally (RLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rally (RLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rally (RLY) Informasjon Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve. Offisiell nettside: https://rly.network/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf1f955016EcbCd7321c7266BccFB96c68ea5E49b Kjøp RLY nå!

Rally (RLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rally (RLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M Total forsyning: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Sirkulerende forsyning: $ 5.24B $ 5.24B $ 5.24B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.90M $ 15.90M $ 15.90M All-time high: $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 All-Time Low: $ 0.0007781481664554 $ 0.0007781481664554 $ 0.0007781481664554 Nåværende pris: $ 0.0010599 $ 0.0010599 $ 0.0010599 Lær mer om Rally (RLY) pris

Rally (RLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rally (RLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RLYs tokenomics, kan du utforske RLY tokenets livepris!

