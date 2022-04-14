Arkefi (RKFI) tokenomics
Arkefi (RKFI) Informasjon
ArkeFi: Investment Platform for Alternative Assets (On-chain Option Financing) We revolutionize investment in high-value assets, including fine art, luxury cars, and collectables, by offering (fractional) ownership through our platform. Utilizing advanced AI-driven models, we deliver real-time, precise valuations, empowering investors with smarter decisions for increased returns!
Arkefi (RKFI) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Arkefi (RKFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Arkefi (RKFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Arkefi (RKFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet RKFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange RKFI tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår RKFIs tokenomics, kan du utforske RKFI tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
