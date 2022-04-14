ritestream (RITE) tokenomics

ritestream (RITE) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i ritestream (RITE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
ritestream (RITE) Informasjon

ritestream is an eco-system platform for the creation, monetisation and consumption of film and TV content in Web3. ritestream’s vision is to democratise the creator economy and generate revenues in the metaverse and via NFT’s for creators and the community.

Offisiell nettside:
https://ritestream.io/
Teknisk dokument:
https://downloads.ctfassets.net/7w1fepsz9734/PTNTKcjD1zR5EwLHRcaq3/f77215c3ab124060265261be579ed4bc/ritepaper.pdf
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x0808Bf94d57C905F1236212654268EF82E1e594E

ritestream (RITE) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ritestream (RITE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 895.38K
$ 895.38K$ 895.38K
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 732.72M
$ 732.72M$ 732.72M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M
All-time high:
$ 0.13859
$ 0.13859$ 0.13859
All-Time Low:
$ 0.00039709608385956
$ 0.00039709608385956$ 0.00039709608385956
Nåværende pris:
$ 0.001222
$ 0.001222$ 0.001222

ritestream (RITE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak ritestream (RITE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet RITE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange RITE tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår RITEs tokenomics, kan du utforske RITE tokenets livepris!

