RealGOAT (RGOAT) Informasjon RealGOAT is meme coin on the BASE chain Offisiell nettside: https://realgoat.org/ Teknisk dokument: https://www.canva.com/design/DAGHHa2rNKE/tBQEaotkrC8K53DEp12Zxw/view?utm_content=DAGHHa2rNKE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xF0268c5F9aA95Baf5C25D646AAbB900Ac12F0800 Kjøp RGOAT nå!

RealGOAT (RGOAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RealGOAT (RGOAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 77.70K $ 77.70K $ 77.70K Total forsyning: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T Sirkulerende forsyning: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 77.70K $ 77.70K $ 77.70K All-time high: $ 0.000005 $ 0.000005 $ 0.000005 All-Time Low: $ 0.000000000968532947 $ 0.000000000968532947 $ 0.000000000968532947 Nåværende pris: $ 0.0000000037 $ 0.0000000037 $ 0.0000000037 Lær mer om RealGOAT (RGOAT) pris

RealGOAT (RGOAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RealGOAT (RGOAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RGOAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RGOAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RGOATs tokenomics, kan du utforske RGOAT tokenets livepris!

