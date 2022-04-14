RefundCoin (RFD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RefundCoin (RFD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RefundCoin (RFD) Informasjon $RFD Has Been Launched By Blurr.Eth, Who Is An OG Whale . Offisiell nettside: https://refundcoin.org/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x955d5c14c8d4944da1ea7836bd44d54a8ec35ba1 Kjøp RFD nå!

RefundCoin (RFD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RefundCoin (RFD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.97M $ 3.97M $ 3.97M All-time high: $ 0.000108 $ 0.000108 $ 0.000108 All-Time Low: $ 0.000000364509943696 $ 0.000000364509943696 $ 0.000000364509943696 Nåværende pris: $ 0.000003965 $ 0.000003965 $ 0.000003965 Lær mer om RefundCoin (RFD) pris

RefundCoin (RFD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RefundCoin (RFD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RFD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RFD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RFDs tokenomics, kan du utforske RFD tokenets livepris!

