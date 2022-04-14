Retik Finance (RETIK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Retik Finance (RETIK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Retik Finance (RETIK) Informasjon Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet. Offisiell nettside: https://retik.com/ Teknisk dokument: https://retik.com/retik-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x26ebb8213fb8d66156f1af8908d43f7e3e367c1d Kjøp RETIK nå!

Retik Finance (RETIK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Retik Finance (RETIK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 495.60K $ 495.60K $ 495.60K All-time high: $ 2.49 $ 2.49 $ 2.49 All-Time Low: $ 0.000400844977448447 $ 0.000400844977448447 $ 0.000400844977448447 Nåværende pris: $ 0.0004956 $ 0.0004956 $ 0.0004956 Lær mer om Retik Finance (RETIK) pris

Retik Finance (RETIK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Retik Finance (RETIK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RETIK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RETIK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RETIKs tokenomics, kan du utforske RETIK tokenets livepris!

Retik Finance (RETIK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RETIK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RETIK nå!

RETIK prisforutsigelse Vil du vite hvor RETIK kan være på vei? Vår RETIK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RETIK tokenets prisforutsigelse nå!

