Dagens Retik Finance livepris er 0.0005509 USD. Spor prisoppdateringer for RETIK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RETIK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Retik Finance Pris(RETIK)

$0.0005509
$0.0005509$0.0005509
-0.05%1D
Retik Finance (RETIK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:22:17 (UTC+8)

Retik Finance (RETIK) Prisinformasjon (USD)

$ 0.0005321
$ 0.0005321$ 0.0005321
$ 0.0005986
$ 0.0005986$ 0.0005986
$ 0.0005321
$ 0.0005321$ 0.0005321

$ 0.0005986
$ 0.0005986$ 0.0005986

$ 3.0824132701392655
$ 3.0824132701392655$ 3.0824132701392655

$ 0.000400844977448447
$ 0.000400844977448447$ 0.000400844977448447

+0.14%

-0.05%

-14.02%

-14.02%

Retik Finance (RETIK) sanntidsprisen er $ 0.0005509. I løpet av de siste 24 timene har RETIK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0005321 og et toppnivå på $ 0.0005986, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RETIK er $ 3.0824132701392655, mens den rekordlave prisen er $ 0.000400844977448447.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RETIK endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og -14.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Retik Finance (RETIK) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 20.36K
$ 20.36K$ 20.36K

$ 550.90K
$ 550.90K$ 550.90K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

Nåværende markedsverdi på Retik Finance er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 20.36K. Den sirkulerende forsyningen på RETIK er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 550.90K.

Retik Finance (RETIK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Retik Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

I dag$ -0.000000276-0.05%
30 dager$ -0.0000098-1.75%
60 dager$ -0.0001095-16.59%
90 dager$ -0.0004221-43.39%
Retik Finance Prisendring i dag

I dag registrerte RETIK en endring på $ -0.000000276 (-0.05%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Retik Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000098 (-1.75%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Retik Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RETIK en endring på $ -0.0001095 (-16.59%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Retik Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0004221-43.39% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Retik Finance (RETIK)?

Sjekk ut Retik Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Retik Finance (RETIK)

Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet.

Retik Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Retik Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

- Sjekk RETIK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Retik Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Retik Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Retik Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Retik Finance (RETIK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Retik Finance (RETIK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Retik Finance.

Sjekk Retik Financeprisprognosen nå!

Retik Finance (RETIK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Retik Finance (RETIK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RETIK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Retik Finance (RETIK)

Leter du etter hvordan du kjøperRetik Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Retik Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RETIK til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av Retik Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Retik Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Retik Finance

Hvor mye er Retik Finance (RETIK) verdt i dag?
Live RETIK prisen i USD er 0.0005509 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RETIK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RETIK til USD er $ 0.0005509. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Retik Finance?
Markedsverdien for RETIK er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RETIK?
Den sirkulerende forsyningen av RETIK er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRETIK ?
RETIK oppnådde en ATH-pris på 3.0824132701392655 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RETIK?
RETIK så en ATL-pris på 0.000400844977448447 USD.
Hva er handelsvolumet til RETIK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RETIK er $ 20.36K USD.
Vil RETIK gå høyere i år?
RETIK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RETIK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:22:17 (UTC+8)

09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

