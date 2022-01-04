Renewable Energy (RET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Renewable Energy (RET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Renewable Energy (RET) Informasjon Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards Offisiell nettside: https://ret.life/ Teknisk dokument: https://ret.life/whitepaper-english.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965 Kjøp RET nå!

Renewable Energy (RET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Renewable Energy (RET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 597.29K $ 597.29K $ 597.29K Total forsyning: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 20,117.71T $ 20,117.71T $ 20,117.71T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M All-time high: $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00000000002969 $ 0.00000000002969 $ 0.00000000002969 Lær mer om Renewable Energy (RET) pris

Renewable Energy (RET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Renewable Energy (RET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RETs tokenomics, kan du utforske RET tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RET Interessert i å legge til Renewable Energy (RET) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RET, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper RET på MEXC nå!

Renewable Energy (RET) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RET hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RET nå!

RET prisforutsigelse Vil du vite hvor RET kan være på vei? Vår RET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RET tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!