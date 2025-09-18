Dagens Renewable Energy livepris er 0.00000000003021 USD. Spor prisoppdateringer for RET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RET pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Renewable Energy livepris er 0.00000000003021 USD. Spor prisoppdateringer for RET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RET pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Renewable Energy Pris(RET)

$0.00000000003024
$0.00000000003024$0.00000000003024
-9.65%1D
Renewable Energy (RET) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:33:35 (UTC+8)

Renewable Energy (RET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000000002742
$ 0.00000000002742$ 0.00000000002742
24 timer lav
$ 0.00000000003996
$ 0.00000000003996$ 0.00000000003996
24 timer høy

$ 0.00000000002742
$ 0.00000000002742$ 0.00000000002742

$ 0.00000000003996
$ 0.00000000003996$ 0.00000000003996

$ 0.000000000985108983
$ 0.000000000985108983$ 0.000000000985108983

$ 0
$ 0$ 0

-6.01%

-9.65%

-9.34%

-9.34%

Renewable Energy (RET) sanntidsprisen er $ 0.00000000003021. I løpet av de siste 24 timene har RET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000000002742 og et toppnivå på $ 0.00000000003996, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RET er $ 0.000000000985108983, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RET endret seg med -6.01% i løpet av den siste timen, -9.65% over 24 timer og -9.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Renewable Energy (RET) Markedsinformasjon

$ 607.76K
$ 607.76K$ 607.76K

$ 41.73K
$ 41.73K$ 41.73K

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

20,117.71T
20,117.71T 20,117.71T

50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000

50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000

40.23%

Nåværende markedsverdi på Renewable Energy er $ 607.76K, med et 24-timers handelsvolum på $ 41.73K. Den sirkulerende forsyningen på RET er 20,117.71T, med en total tilgang på 50000000000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.51M.

Renewable Energy (RET) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Renewable Energy for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000000000032298-9.65%
30 dager$ +0.00000000000607+25.14%
60 dager$ +0.00000000000455+17.73%
90 dager$ +0.0000000000043+16.59%
Renewable Energy Prisendring i dag

I dag registrerte RET en endring på $ -0.0000000000032298 (-9.65%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Renewable Energy 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00000000000607 (+25.14%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Renewable Energy 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RET en endring på $ +0.00000000000455 (+17.73%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Renewable Energy 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000000000043+16.59% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Renewable Energy (RET)?

Sjekk ut Renewable Energy Prishistorikk-siden nå.

Hva er Renewable Energy (RET)

Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards

Renewable Energy er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

Renewable Energy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Renewable Energy (RET) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Renewable Energy (RET) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Renewable Energy.

Sjekk Renewable Energyprisprognosen nå!

Renewable Energy (RET) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Renewable Energy (RET) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RET tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Renewable Energy (RET)

Leter du etter hvordan du kjøperRenewable Energy? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Renewable Energy på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RET til lokale valutaer

1 Renewable Energy(RET) til VND
0.00000079497615
1 Renewable Energy(RET) til AUD
A$0.0000000000456171
1 Renewable Energy(RET) til GBP
0.0000000000223554
1 Renewable Energy(RET) til EUR
0.0000000000256785
1 Renewable Energy(RET) til USD
$0.00000000003021
1 Renewable Energy(RET) til MYR
RM0.000000000126882
1 Renewable Energy(RET) til TRY
0.0000000012497877
1 Renewable Energy(RET) til JPY
¥0.00000000444087
1 Renewable Energy(RET) til ARS
ARS$0.0000000445573332
1 Renewable Energy(RET) til RUB
0.000000002513472
1 Renewable Energy(RET) til INR
0.0000000026611989
1 Renewable Energy(RET) til IDR
Rp0.0000005034997986
1 Renewable Energy(RET) til KRW
0.000000042251706
1 Renewable Energy(RET) til PHP
0.0000000017237826
1 Renewable Energy(RET) til EGP
￡E.0.0000000014549136
1 Renewable Energy(RET) til BRL
R$0.0000000001607172
1 Renewable Energy(RET) til CAD
C$0.0000000000413877
1 Renewable Energy(RET) til BDT
0.0000000036777654
1 Renewable Energy(RET) til NGN
0.0000000451566996
1 Renewable Energy(RET) til COP
$0.0000001180078125
1 Renewable Energy(RET) til ZAR
R.0.0000000005238414
1 Renewable Energy(RET) til UAH
0.0000000012482772
1 Renewable Energy(RET) til TZS
T.Sh.0.0000000747770004
1 Renewable Energy(RET) til VES
Bs0.00000000492423
1 Renewable Energy(RET) til CLP
$0.00000002885055
1 Renewable Energy(RET) til PKR
Rs0.0000000085748064
1 Renewable Energy(RET) til KZT
0.0000000163559961
1 Renewable Energy(RET) til THB
฿0.0000000009615843
1 Renewable Energy(RET) til TWD
NT$0.0000000009129462
1 Renewable Energy(RET) til AED
د.إ0.0000000001108707
1 Renewable Energy(RET) til CHF
Fr0.0000000000238659
1 Renewable Energy(RET) til HKD
HK$0.0000000002347317
1 Renewable Energy(RET) til AMD
֏0.000000011561367
1 Renewable Energy(RET) til MAD
.د.م0.0000000002724942
1 Renewable Energy(RET) til MXN
$0.0000000005549577
1 Renewable Energy(RET) til SAR
ريال0.0000000001132875
1 Renewable Energy(RET) til ETB
Br0.0000000043372497
1 Renewable Energy(RET) til KES
KSh0.0000000039025278
1 Renewable Energy(RET) til JOD
د.أ0.00000000002141889
1 Renewable Energy(RET) til PLN
0.0000000001093602
1 Renewable Energy(RET) til RON
лв0.0000000001305072
1 Renewable Energy(RET) til SEK
kr0.0000000002842761
1 Renewable Energy(RET) til BGN
лв0.0000000000501486
1 Renewable Energy(RET) til HUF
Ft0.0000000100430124
1 Renewable Energy(RET) til CZK
0.0000000006244407
1 Renewable Energy(RET) til KWD
د.ك0.00000000000921405
1 Renewable Energy(RET) til ILS
0.0000000001005993
1 Renewable Energy(RET) til BOB
Bs0.0000000002087511
1 Renewable Energy(RET) til AZN
0.000000000051357
1 Renewable Energy(RET) til TJS
SM0.0000000002827656
1 Renewable Energy(RET) til GEL
0.000000000081567
1 Renewable Energy(RET) til AOA
Kz0.0000000275385297
1 Renewable Energy(RET) til BHD
.د.ب0.00000000001138917
1 Renewable Energy(RET) til BMD
$0.00000000003021
1 Renewable Energy(RET) til DKK
kr0.0000000001918335
1 Renewable Energy(RET) til HNL
L0.0000000007918041
1 Renewable Energy(RET) til MUR
0.0000000013697214
1 Renewable Energy(RET) til NAD
$0.0000000005241435
1 Renewable Energy(RET) til NOK
kr0.0000000003002874
1 Renewable Energy(RET) til NZD
$0.000000000051357
1 Renewable Energy(RET) til PAB
B/.0.00000000003021
1 Renewable Energy(RET) til PGK
K0.0000000001262778
1 Renewable Energy(RET) til QAR
ر.ق0.0000000001096623
1 Renewable Energy(RET) til RSD
дин.0.0000000030131454
1 Renewable Energy(RET) til UZS
soʻm0.0000003729626907
1 Renewable Energy(RET) til ALL
L0.0000000024911166
1 Renewable Energy(RET) til ANG
ƒ0.0000000000540759
1 Renewable Energy(RET) til AWG
ƒ0.000000000054378
1 Renewable Energy(RET) til BBD
$0.00000000006042
1 Renewable Energy(RET) til BAM
KM0.0000000000501486
1 Renewable Energy(RET) til BIF
Fr0.00000009017685
1 Renewable Energy(RET) til BND
$0.0000000000386688
1 Renewable Energy(RET) til BSD
$0.00000000003021
1 Renewable Energy(RET) til JMD
$0.0000000048459861
1 Renewable Energy(RET) til KHR
0.0000001213251726
1 Renewable Energy(RET) til KMF
Fr0.00000001262778
1 Renewable Energy(RET) til LAK
0.0000006567391173
1 Renewable Energy(RET) til LKR
Rs0.0000000091379208
1 Renewable Energy(RET) til MDL
L0.000000000498465
1 Renewable Energy(RET) til MGA
Ar0.0000001336723017
1 Renewable Energy(RET) til MOP
P0.0000000002419821
1 Renewable Energy(RET) til MVR
0.000000000462213
1 Renewable Energy(RET) til MWK
MK0.0000000524478831
1 Renewable Energy(RET) til MZN
MT0.000000001930419
1 Renewable Energy(RET) til NPR
Rs0.0000000042571932
1 Renewable Energy(RET) til PYG
0.00000021575982
1 Renewable Energy(RET) til RWF
Fr0.00000004377429
1 Renewable Energy(RET) til SBD
$0.000000000247722
1 Renewable Energy(RET) til SCR
0.0000000004597962
1 Renewable Energy(RET) til SRD
$0.0000000011506989
1 Renewable Energy(RET) til SVC
$0.0000000002643375
1 Renewable Energy(RET) til SZL
L0.0000000005241435
1 Renewable Energy(RET) til TMT
m0.000000000105735
1 Renewable Energy(RET) til TND
د.ت0.0000000000879111
1 Renewable Energy(RET) til TTD
$0.0000000002045217
1 Renewable Energy(RET) til UGX
Sh0.00000010597668
1 Renewable Energy(RET) til XAF
Fr0.00000001685718
1 Renewable Energy(RET) til XCD
$0.000000000081567
1 Renewable Energy(RET) til XOF
Fr0.00000001685718
1 Renewable Energy(RET) til XPF
Fr0.00000000305121
1 Renewable Energy(RET) til BWP
P0.0000000004023972
1 Renewable Energy(RET) til BZD
$0.0000000000607221
1 Renewable Energy(RET) til CVE
$0.0000000028330938
1 Renewable Energy(RET) til DJF
Fr0.00000000537738
1 Renewable Energy(RET) til DOP
$0.0000000018736242
1 Renewable Energy(RET) til DZD
د.ج0.0000000039140076
1 Renewable Energy(RET) til FJD
$0.0000000000679725
1 Renewable Energy(RET) til GNF
Fr0.00000026267595
1 Renewable Energy(RET) til GTQ
Q0.0000000002314086
1 Renewable Energy(RET) til GYD
$0.0000000063226509
1 Renewable Energy(RET) til ISK
kr0.00000000365541

For en mer dyptgående forståelse av Renewable Energy, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Renewable Energy nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Renewable Energy

Hvor mye er Renewable Energy (RET) verdt i dag?
Live RET prisen i USD er 0.00000000003021 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RET-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RET til USD er $ 0.00000000003021. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Renewable Energy?
Markedsverdien for RET er $ 607.76K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RET?
Den sirkulerende forsyningen av RET er 20,117.71T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRET ?
RET oppnådde en ATH-pris på 0.000000000985108983 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RET?
RET så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til RET?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RET er $ 41.73K USD.
Vil RET gå høyere i år?
RET kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RET prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:33:35 (UTC+8)

Renewable Energy (RET) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000
September 18, 2025

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?
September 18, 2025

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli
September 17, 2025

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

