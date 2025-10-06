PROJECT RESCUE pris i dag

Sanntids PROJECT RESCUE (RESCUE) pris i dag er $ 0.1718, med en 1.77% endring de siste 24 timene. Nåværende RESCUE til USD konverteringssats er $ 0.1718 per RESCUE.

PROJECT RESCUE rangerer for tiden som #5196 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 RESCUE. I løpet av de siste 24 timene RESCUE har den blitt handlet mellom $ 0.1682(laveste) og $ 0.1728 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.8680709587324534, mens tidenes laveste notering var $ 0.009358123976666423.

Kortsiktig har RESCUE beveget seg +0.29% i løpet av den siste timen og -9.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 75.48K.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Markedsinformasjon

Rangering No.5196 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 75.48K$ 75.48K $ 75.48K Fullt utvannet markedsverdi $ 17.18M$ 17.18M $ 17.18M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Total forsyning 35,458,333 35,458,333 35,458,333 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på PROJECT RESCUE er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 75.48K. Den sirkulerende forsyningen på RESCUE er 0.00, med en total tilgang på 35458333. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.18M.