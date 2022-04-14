Renq Finance (RENQ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Renq Finance (RENQ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Renq Finance (RENQ) Informasjon Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service. Offisiell nettside: https://renq.io/ Teknisk dokument: https://renq.io/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xff8c479134a18918059493243943150776cf8cf2 Kjøp RENQ nå!

Renq Finance (RENQ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Renq Finance (RENQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M All-time high: $ 0.03999 $ 0.03999 $ 0.03999 All-Time Low: $ 0.000882741628312013 $ 0.000882741628312013 $ 0.000882741628312013 Nåværende pris: $ 0.001424 $ 0.001424 $ 0.001424 Lær mer om Renq Finance (RENQ) pris

Renq Finance (RENQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Renq Finance (RENQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RENQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RENQ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RENQs tokenomics, kan du utforske RENQ tokenets livepris!

